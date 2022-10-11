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КИЕВ

В Киеве начали вынужденно отключать свет потребителям вне плана – ДТЭК

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Киевлянам ограничивают электроснабжение из-за обстрелов РФ
Киевлянам ограничивают электроснабжение из-за обстрелов РФ
Фото: pixabay.com

Из-за дефицита мощности в Киеве начали отключать электроэнергию и тем потребителям, для кого в это время отключение не запланировано. Об этом сообщила компания ДТЭК вечером 11 октября в Facebook.

"Дефицит мощности увеличивается, и мы по требованию НЭК "Укрэнерго" вынуждены увеличивать количество отключенных клиентов, поэтому ограничения применяются для обеих очередей", – говорится в сообщении.

В ДТЭК также уточнили, что вернуть электричество всем планируется к полуночи.

Все адреса в Киеве после серии ракетных обстрелов, повредивших энергетическую инфраструктуру, разделили на очереди, которым при необходимости будут ограничивать поставки электричества.

Первая очередь – 6.00–10.00, 14.00–18.00 и 22.00–2.00. Вторая очередь – 10.00–14.00, 18.00–22.00 и 2.00–6.00.

Контекст:

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел КиеваХарьковаЛьвоваДнепраКривого РогаОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа.

Вследствие вражеских атак 10 октября в Украине по состоянию на 16.00 известно о гибели 11 человек, еще 87 получили ранения, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоинфраструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Теги: электричество, ДТЭК, электроэнергия, отключение света, российская агрессия, война России против Украины, веерные отключения
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