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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В течение нескольких дней не исключены веерные отключения – "Укрэнерго"

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Глава "Укрэнерго" призвал украинцев экономно относиться к энергоресурсам
Глава "Укрэнерго" призвал украинцев экономно относиться к энергоресурсам
Фото: depositphotos.com

Электроснабжение для всех потребителей Украины будет восстановлено в течение нескольких дней. Об этом 10 октября заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона. Видео интервью опубликовал в YouTube "1+1".

10 октября он назвал беспрецедентным днем, когда такое количество объектов инфраструктуры попало под атаку. Тем не менее Кудрицкий заявил, что в большинстве областей энергоснабжение уже возобновили. 

"Сказать, что наша инфраструктура оказалась хрупкой, мы не можем. Но там, где повреждения наибольшие, нам нужно больше времени, чтобы возобновить поставки электричества для наших потребителей. География обстрелов была очень широкой: практически во всех регионах потребители могли почувствовать проблемы", – заявил он.

В то же время ремонтные работы продолжаются, отметил Кудрицкий. Он не исключает возможность веерных отключений в отдельных регионах.

"Нам в ближайшие несколько дней может понадобиться дополнительное ограничение потребления электроэнергии, чтобы дать возможность ремонтным бригадам, которые работают 24/7, возобновить электросети и как можно скорее обеспечить энергоснабжение", – рассказал глава "Укрэнерго".

По его словам, в ближайшие часы и дни компания сможет восстановить надежное энергоснабжение для всех потребителей. Но также он попросил украинцев экономно относиться к использованию света в промежутке с 17.00 до 23.00.

Контекст:

Массированный ракетный обстрел российскими оккупантами коснулся украинских городов КиевХарьковЛьвовДнепрОдессаХмельницкийЖитомирРовноНиколаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Премьер добавил, что введен график аварийных отключений электроэнергии в Киеве и четырех областях.

Теги: Укрэнерго, электричество, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, веерные отключения, инфраструктура, Владимир Кудрицкий
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