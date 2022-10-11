В течение нескольких дней не исключены веерные отключения – "Укрэнерго"

10 октября он назвал беспрецедентным днем, когда такое количество объектов инфраструктуры попало под атаку. Тем не менее Кудрицкий заявил, что в большинстве областей энергоснабжение уже возобновили.

"Сказать, что наша инфраструктура оказалась хрупкой, мы не можем. Но там, где повреждения наибольшие, нам нужно больше времени, чтобы возобновить поставки электричества для наших потребителей. География обстрелов была очень широкой: практически во всех регионах потребители могли почувствовать проблемы", – заявил он.

В то же время ремонтные работы продолжаются, отметил Кудрицкий. Он не исключает возможность веерных отключений в отдельных регионах.

"Нам в ближайшие несколько дней может понадобиться дополнительное ограничение потребления электроэнергии, чтобы дать возможность ремонтным бригадам, которые работают 24/7, возобновить электросети и как можно скорее обеспечить энергоснабжение", – рассказал глава "Укрэнерго".

По его словам, в ближайшие часы и дни компания сможет восстановить надежное энергоснабжение для всех потребителей. Но также он попросил украинцев экономно относиться к использованию света в промежутке с 17.00 до 23.00.