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ДТЭК Ахметова через сутки после российской ракетной атаки вернул свет для 30 тыс. семей

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Российские оккупанты второй день подряд продолжают обстрелы украинской энергетической инфраструктуры
Российские оккупанты второй день подряд продолжают обстрелы украинской энергетической инфраструктуры
Фото: dtek-dem.com.ua

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова через сутки после террористической ракетной атаки РФ вернули свет для 30 тыс. семей в Днепропетровской и Донецкой областях. Об этом говорится в сообщениях компании ДТЭК.

"Энергетики приступили к аварийным работам сразу, как только получили разрешение на них от ГСЧС и военных. 18 тыс. домов удалось запитать до 17.00 в тот же день. Еще почти 7 тыс. – до утра 11 октября", – сообщили в ДТЭК.

В Донецкой области вернули свет почти для 1 тыс. домов в четырех населенных пунктах Бахмутской, Торецкой и Авдеевской общин.

Всего за сутки специалистам энергокомпании удалось возобновить работу электросетей для более 29 тыс. семей в 37 населенных пунктах Криворожского и Никопольского районов Днепропетровской области.

Без электроснабжения остаются еще два населенных пункта в Днепропетровской области и 83 населенных пункта – в Донецкой. Энергетики утверждают, что делают все возможное, чтобы вернуть свет жителям в кратчайшие сроки.

Российские оккупанты второй день подряд продолжают обстрелы украинской энергетической инфраструктуры. Во вторник, 11 октября, утром они повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, обстрелы, инфраструктура, российские оккупанты
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