Вечером в Киеве и других регионах временно ограничат подачу электроэнергии – "Укрэнерго"

Украинцев просят не включать мощные электроприборы одновременно с 17.00 до 23.00 Фото: depositphotos.com

Применять принудительные ограничения на потребление электричества пришлось в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Введение таких мер связано с необходимостью разгрузить энергетическую инфраструктуру для быстрого проведения восстановительных работ. Графики аварийных отключений могут длиться более двух часов и публикуются на сайтах региональных компаний (облэнерго), говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" рассказали, что 10 октября в вечерние часы украинцы помогли существенно снизить потребление электроэнергии – по всей Украине оно снизилось на 1,5–2 ГВт, что эквивалентно работе двух атомных блоков или на 13–15% меньше, чем в обычный осенний будний день. В центральных регионах и в Киеве, где вводили принудительные ограничения, потребление снизилось на 26,5%. Из них почти 10% – добровольные ограничения энергопотребления со стороны граждан.

"Это существенно облегчило специалистам "Укрэнерго" возможность сбалансировать энергосистему после массированных вражеских обстрелов. Мы ценим ваш вклад в нашу работу и просим соблюдать режим экономии и дальше", – заявили в компании.

Украинцев просят не включать мощные электроприборы одновременно с 17.00 до 23.00.

"ДТЭК Киевские электросети" разделил все адреса в Киеве на три очереди, которым при необходимости будут ограничивать поставки электричества:

1-я очередь – с 8.00 до 12.00 и с 20.00 до 24.00;

2-я очередь – с 12.00 до 16.00;

3-я очередь – с 16.00 до 20.00.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за дефицита мощности мы временно ограничиваем электроснабжение для части 3-й очереди... Если ваша улица повторяется в нескольких очередях, не волнуйтесь, это означает, что отключение будет касаться разных домов на вашей улице. При этом продолжительность отключения дома не будет превышать четырех часов", – отметили в ДТЭК.