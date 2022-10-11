Вечером в Киеве и других регионах временно ограничат подачу электроэнергии – "Укрэнерго"

Применять принудительные ограничения на потребление электричества пришлось в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
Введение таких мер связано с необходимостью разгрузить энергетическую инфраструктуру для быстрого проведения восстановительных работ. Графики аварийных отключений могут длиться более двух часов и публикуются на сайтах региональных компаний (облэнерго), говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" рассказали, что 10 октября в вечерние часы украинцы помогли существенно снизить потребление электроэнергии – по всей Украине оно снизилось на 1,5–2 ГВт, что эквивалентно работе двух атомных блоков или на 13–15% меньше, чем в обычный осенний будний день. В центральных регионах и в Киеве, где вводили принудительные ограничения, потребление снизилось на 26,5%. Из них почти 10% – добровольные ограничения энергопотребления со стороны граждан.
"Это существенно облегчило специалистам "Укрэнерго" возможность сбалансировать энергосистему после массированных вражеских обстрелов. Мы ценим ваш вклад в нашу работу и просим соблюдать режим экономии и дальше", – заявили в компании.
Украинцев просят не включать мощные электроприборы одновременно с 17.00 до 23.00.
"ДТЭК Киевские электросети" разделил все адреса в Киеве на три очереди, которым при необходимости будут ограничивать поставки электричества:
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за дефицита мощности мы временно ограничиваем электроснабжение для части 3-й очереди... Если ваша улица повторяется в нескольких очередях, не волнуйтесь, это означает, что отключение будет касаться разных домов на вашей улице. При этом продолжительность отключения дома не будет превышать четырех часов", – отметили в ДТЭК.
Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа.
Вследствие вражеских атак 10 октября в Украине по состоянию на 16.00 известно о гибели 11 человек, еще 87 получили ранения, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоинфраструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.