"От них ничего не осталось". Во Львовской ОВА рассказали о последствиях повторных прилетов по энергетическим объектам

По его данным, во вторник по Львову было три попадания, несколько ракет сбила украинская ПВО. К этому времени зафиксирован один пострадавший, он обратился к врачам с ранениями средней тяжести и находится в больнице.
Как и накануне, главной целью оккупантов была инфраструктура "Укрэнерго": четыре подстанции были повреждены вчера, две из них сегодня атакованы повторно, рассказал Козицкий.
Он отметил, что разрушения очень масштабные и за ночь энергетикам удалось не отремонтировать подстанции, а только обеспечить прямое подключение.
"Подстанций как таковых не осталось, это все прямые соединения, и передача идет в очень напряженном режиме. 30% Львова без света. Надеемся, что удастся снова восстановить прямыми соединениями", – добавил он.
Львов в числе других украинских городов 10 октября подвергся ракетной атаке российских оккупантов, направленной прежде всего на объекты критической и энергоинфраструктуры. После утренних взрывов в городе возникли перебои со светом.
В понедельник днем был обесточен почти весь Львов (до 90% территории), не работал городской электротранспорт. К полуночи городской голова Андрей Садовый сообщил, что 99% потребителей в городе – уже со светом и электроэнергией.