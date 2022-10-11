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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"От них ничего не осталось". Во Львовской ОВА рассказали о последствиях повторных прилетов по энергетическим объектам

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Главной целью оккупантов во Львове 10-го и 11 октября была инфраструктура "Укрэнерго"
Главной целью оккупантов во Львове 10-го и 11 октября была инфраструктура "Укрэнерго"
Фото: Андрій Садовий / Facebook

В результате повторных попаданий 11 октября в объекты энергетической инфраструктуры Львовской области 30% региона обесточено. Об этом глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил на брифинге, который транслировал "Украинский медиацентр".

По его данным, во вторник по Львову было три попадания, несколько ракет сбила украинская ПВО. К этому времени зафиксирован один пострадавший, он обратился к врачам с ранениями средней тяжести и находится в больнице.

Как и накануне, главной целью оккупантов была инфраструктура "Укрэнерго": четыре подстанции были повреждены вчера, две из них сегодня атакованы повторно, рассказал Козицкий.

Он отметил, что разрушения очень масштабные и за ночь энергетикам удалось не отремонтировать подстанции, а только обеспечить прямое подключение.

"Подстанций как таковых не осталось, это все прямые соединения, и передача идет в очень напряженном режиме. 30% Львова без света. Надеемся, что удастся снова восстановить прямыми соединениями", – добавил он.

Контекст:

Львов в числе других украинских городов 10 октября подвергся ракетной атаке российских оккупантов, направленной прежде всего на объекты критической и энергоинфраструктуры. После утренних взрывов в городе возникли перебои со светом.

В понедельник днем был обесточен почти весь Львов (до 90% территории), не работал городской электротранспорт. К полуночи городской голова Андрей Садовый сообщил, что 99% потребителей в городе – уже со светом и электроэнергией.

Теги: Львовская область, Львовская ОГА, война России против Украины, Максим Козицкий
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