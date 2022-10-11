"От них ничего не осталось". Во Львовской ОВА рассказали о последствиях повторных прилетов по энергетическим объектам

По его данным, во вторник по Львову было три попадания, несколько ракет сбила украинская ПВО. К этому времени зафиксирован один пострадавший, он обратился к врачам с ранениями средней тяжести и находится в больнице.

Как и накануне, главной целью оккупантов была инфраструктура "Укрэнерго": четыре подстанции были повреждены вчера, две из них сегодня атакованы повторно, рассказал Козицкий.

Он отметил, что разрушения очень масштабные и за ночь энергетикам удалось не отремонтировать подстанции, а только обеспечить прямое подключение.

"Подстанций как таковых не осталось, это все прямые соединения, и передача идет в очень напряженном режиме. 30% Львова без света. Надеемся, что удастся снова восстановить прямыми соединениями", – добавил он.