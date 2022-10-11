Отключений электричества в Киеве во вторник не будет – Кличко

"Вчера были некоторые временные отключения в связи с повреждением системы электроснабжения. На сегодняшний день, по моей информации, мы уже стабилизировали ситуацию, и на сегодняшний день никаких отключений уже не будет", – сказал Кличко.
В свою очередь, в КГГА сообщают, что в случае необходимости для балансировки энергосистемы по распоряжению главного диспетчера государственной энергокомпании НЭК "Укрэнерго" график аварийных отключений может быть применен. Отключения электроэнергии не будут касаться объектов критической инфраструктуры: медицинских учреждений, предприятий жизнеобеспечения города.
Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа.
Вследствие вражеских атак 10 октября в Украине по состоянию на 16.00 известно о гибели 11 человек, еще 87 получили ранения, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоинфраструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.