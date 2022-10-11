Отключений электричества в Киеве во вторник не будет – Кличко

Виталий Кличко рассказал о ситуации с электроснабжением в Киеве Фото: Віталій Кличко / Telegram

"Вчера были некоторые временные отключения в связи с повреждением системы электроснабжения. На сегодняшний день, по моей информации, мы уже стабилизировали ситуацию, и на сегодняшний день никаких отключений уже не будет", – сказал Кличко.

В свою очередь, в КГГА сообщают, что в случае необходимости для балансировки энергосистемы по распоряжению главного диспетчера государственной энергокомпании НЭК "Укрэнерго" график аварийных отключений может быть применен. Отключения электроэнергии не будут касаться объектов критической инфраструктуры: медицинских учреждений, предприятий жизнеобеспечения города.