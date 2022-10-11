Россия нанесла террористические удары по трем ТЭС ДТЭК Ахметова

"Вчера были атакованы две станции. Сегодня – Ладыжинская. Разрушениям подверглись многие объекты на станциях. Обстрелы вчера велись ракетами, сегодня на Ладыжинскую станцию была двойная атака – сначала дронами-камикадзе, потом ракетами", – сообщил Сахарук.

По его словам, в результате атак ТЭС существенно снизили нагрузку, вчера пострадавших энергетиков в результате атаки не было. Сегодня во время двойной атаки на Ладыжинскую ТЭС пострадали работники ГСЧС, прибывшие для осмотра последствий первой атаки дронами. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.