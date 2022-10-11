Россия нанесла террористические удары по трем ТЭС ДТЭК Ахметова

"Вчера были атакованы две станции. Сегодня – Ладыжинская. Разрушениям подверглись многие объекты на станциях. Обстрелы вчера велись ракетами, сегодня на Ладыжинскую станцию была двойная атака – сначала дронами-камикадзе, потом ракетами", – сообщил Сахарук.
По его словам, в результате атак ТЭС существенно снизили нагрузку, вчера пострадавших энергетиков в результате атаки не было. Сегодня во время двойной атаки на Ладыжинскую ТЭС пострадали работники ГСЧС, прибывшие для осмотра последствий первой атаки дронами. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Российские оккупанты второй день подряд продолжают обстрелы украинской энергетической инфраструктуры. Во вторник, 11 октября, утром они повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.