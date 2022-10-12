Ночью войска РФ обстреляли Днепропетровскую область, ранена шестилетняя девочка – глава ОВА

Район оккупанты семь раз обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.
"На мирный Никополь выпустил более ста снарядов! Один из них прилетел прямо в частный дом. Ранил шестилетнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице. Тяжелые", – написал он.
Резниченко отметил, что в городе повреждены более 30 многоэтажек и частных домов, газопровод и линии электропередач. Также повреждены два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.
"В Марганецкой и Мировской общинах обошлось без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются", – говорится в сообщении.
Российские оккупанты атакуют Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
С 12 июля враг системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал глава РВА Евгений Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.