В Кривом Роге спасли шахтеров, застрявших под землей из-за обесточивания после ракетных ударов – Вилкул

"Продолжается ликвидация последствий ракетного удара. В 4.40 удалось восстановить электроснабжение в районе 17-го квартала. Без электроснабжения остаются 4319 абонентов района "старого "СевГОКа", работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Водоснабжение обеспечено на 100%. К двум часам ночи завершена спасательная операция по поднятию шахтеров. Все 854 работника подняты на поверхность", – проинформировал Вилкул.
Кривой Рог 10 октября подвергся атаке сначала российскими крылатыми ракетами, затем – дронами-камикадзе. Как сообщал Вилкул в Telegram, были сбиты одна ракета из трех и два из трех дронов, выпущенных по городу, остальные поразили объекты энергетической инфраструктуры.
Также он рассказал о продолжающейся операции по спасению 854 шахтеров, которые из-за обесточивания оставались в подземных горных выработках четырех криворожских шахт.
Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел 15 регионов Украины.
Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.
В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 до $700 млн.
11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжается. Украинские силы ПВО сбили 20 из 28 выпущенных оккупантами ракет и 13 дронов-камикадзе.