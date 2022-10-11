В Кривом Роге спасли шахтеров, застрявших под землей из-за обесточивания после ракетных ударов – Вилкул

В Кривом Роге шахтеры, остававшиеся в забое, вышли на поверхность (фото иллюстративное) Фото: depositphotos.com

"Продолжается ликвидация последствий ракетного удара. В 4.40 удалось восстановить электроснабжение в районе 17-го квартала. Без электроснабжения остаются 4319 абонентов района "старого "СевГОКа", работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Водоснабжение обеспечено на 100%. К двум часам ночи завершена спасательная операция по поднятию шахтеров. Все 854 работника подняты на поверхность", – проинформировал Вилкул.

Кривой Рог 10 октября подвергся атаке сначала российскими крылатыми ракетами, затем – дронами-камикадзе. Как сообщал Вилкул в Telegram, были сбиты одна ракета из трех и два из трех дронов, выпущенных по городу, остальные поразили объекты энергетической инфраструктуры.

Также он рассказал о продолжающейся операции по спасению 854 шахтеров, которые из-за обесточивания оставались в подземных горных выработках четырех криворожских шахт.