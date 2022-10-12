Россияне обстреляли Запорожье ракетами С-300, есть пострадавшие – глава ОВА

"По Запорожью и пригородам выпущено около семи ракет С-300. Две ракеты попали в один из районов областного центра и, к счастью, серьезных разрушений не нанесли. Еще пять ракет прилетели в пригород. Три из них принесли разрушение в одном из приближенных к Запорожью сел: частично разрушен жилой дом, из-под завалов наши спасатели достали троих людей", – написал он.

Старух отметил, что погибших нет. Еще две ракеты упали в поле возле другого села.