Россияне обстреляли Запорожье ракетами С-300, есть пострадавшие – глава ОВА

"По Запорожью и пригородам выпущено около семи ракет С-300. Две ракеты попали в один из районов областного центра и, к счастью, серьезных разрушений не нанесли. Еще пять ракет прилетели в пригород. Три из них принесли разрушение в одном из приближенных к Запорожью сел: частично разрушен жилой дом, из-под завалов наши спасатели достали троих людей", – написал он.
Старух отметил, что погибших нет. Еще две ракеты упали в поле возле другого села.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.