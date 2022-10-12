ВСУ отбили шесть атак РФ и атаковали 10 районов сосредоточения российских солдат – Генштаб ВСУ

Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы и военной техники россиян в Херсонской области Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы и военной техники россиян в Херсонской области. По имеющейся информации, уничтожены до 100 оккупантов и около 30 единиц вооружения и военной техники.

В Запорожской области силами обороны за предыдущие дни поражены зенитный ракетный комплекс С-300, до 10 единиц военной техники и около 60 военнослужащих российских оккупационных войск.

Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла два удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники РФ.

Ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять систем противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами.