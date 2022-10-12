Шлемы советского образца и автоматы с "негативным опытом применения". В Генштабе ВСУ назвали признаки "молодого пополнения" оккупантов, отправленных в Украину

Россия отправила на оккупированные территории Украины около 500 "новобранцев", чтобы возместить потери, сообщили в Генштабе ВСУ Фото: EPA

"До 500 мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии выбыли в зону боевых действий для восполнения потерь противника на временно захваченных территориях", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что характерные признаки так называемого молодого пополнения – средства защиты и шлемы советского образца, а также автоматы АК-12, имеющие "очень негативный опыт применения".

Уточняется, что АК-12 был создан концерном "Калашников" и представлен в январе 2012 года. Автомат представлял собой "принципиально новый автомат, но реализованный с использованием общей схемы и технических решений бывших АК".

"Опыт боевого применения [этого оружия] в боях в Украине оказался настолько негативным, что через считанные недели реальной эксплуатации было предложено фактически провести демодернизацию данного образца оружия", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Сообщается также, что оккупанты продолжают подготовку до 200 мобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения.

"В самой бригаде после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорты на увольнение или досрочное расторжение контракта", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.