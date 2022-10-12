Шлемы советского образца и автоматы с "негативным опытом применения". В Генштабе ВСУ назвали признаки "молодого пополнения" оккупантов, отправленных в Украину

"До 500 мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии выбыли в зону боевых действий для восполнения потерь противника на временно захваченных территориях", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что характерные признаки так называемого молодого пополнения – средства защиты и шлемы советского образца, а также автоматы АК-12, имеющие "очень негативный опыт применения".
Уточняется, что АК-12 был создан концерном "Калашников" и представлен в январе 2012 года. Автомат представлял собой "принципиально новый автомат, но реализованный с использованием общей схемы и технических решений бывших АК".
"Опыт боевого применения [этого оружия] в боях в Украине оказался настолько негативным, что через считанные недели реальной эксплуатации было предложено фактически провести демодернизацию данного образца оружия", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Сообщается также, что оккупанты продолжают подготовку до 200 мобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения.
"В самой бригаде после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорты на увольнение или досрочное расторжение контракта", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В ГУР МО Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. Генштаб ВСУ 5 октября отмечал, что у оккупантов возникают проблемы с материальным обеспечением при проведении мобилизации в РФ.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 12 октября потеряли в Украине 63 380 военных убитыми.