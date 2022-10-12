Минобороны России вслед за Пригожиным начало вербовку заключенных для войны в Украине – СМИ

Российские тюрьмы в минобороны РФ рассматривают в качестве поставщиков "пушечного мяса" для войны в Украине Фото: depositphotos.com

Вербовка происходит как минимум с конца сентября в "красных" колониях, где отбывают наказание в том числе бывшие сотрудники силовых структур, сообщают "Важные истории". Об этом журналистам рассказали родственники заключенных в ИК-3 "Скопин" в Рязанской области РФ и ИК-4 "Александрийская" в Ставропольском крае России.

Так, родственница мужчины, который находится в ИК-4, рассказала со ссылкой на слова брата, что представители министерства предложили заключенным присоединиться к батальону "Шторм".

"Брат говорит, что папа одного из парней из его колонии работает в ФСБ. И этот папа сказал сыну: "В "Вагнер“ идти не надо, а вот "Шторм“ – то, что надо", – приводит издание ее слова.

Отмечается, что минобороны РФ вербовало заключенных почти одновременно с ЧВК "Вагнер" – представители обеих структур приезжали в колонию 27-го и 28 сентября соответственно. Собеседница издания отметила, что первых завербованных в "Шторм" из ИК-4 вывезли в ночь на 11 октября.

"Важные истории" уточнили, что существует как минимум два "Шторма", связанных с минобороны РФ. Первый – штурмовой батальон, сформированный из боевиков "ЛНР" в июле 2022 года. Второй – сводный отряд добровольцев из Северной Осетии, который четыре месяца воюет в Украине.

Проект Gulagu.net опубликовал сообщение, которое на горячую линию проекта предположительно прислал заключенный из Нижегородской области РФ (колония ИК-11), где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов.

По словам источника, представители министерства рассказали, что создают отряд "Шторм" на базе Южного военного округа РФ. Они предложили заключенным такие же условия, что и ЧВК "Вагнер", пишет издание, то есть помилование и деньги. Однако, утверждают вербовщики, в подразделении минобороны РФ "шансов выжить больше".

Источник издания добавил, что администрация колонии начала давить на заключенных, требуя согласиться на предложение минобороны.

В Gulagu.net также считают, что в минобороны РФ решили создать спецотряд, в который войдут заключенные из колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов.