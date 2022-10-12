Минобороны России вслед за Пригожиным начало вербовку заключенных для войны в Украине – СМИ

Вербовка происходит как минимум с конца сентября в "красных" колониях, где отбывают наказание в том числе бывшие сотрудники силовых структур, сообщают "Важные истории". Об этом журналистам рассказали родственники заключенных в ИК-3 "Скопин" в Рязанской области РФ и ИК-4 "Александрийская" в Ставропольском крае России.
Так, родственница мужчины, который находится в ИК-4, рассказала со ссылкой на слова брата, что представители министерства предложили заключенным присоединиться к батальону "Шторм".
"Брат говорит, что папа одного из парней из его колонии работает в ФСБ. И этот папа сказал сыну: "В "Вагнер“ идти не надо, а вот "Шторм“ – то, что надо", – приводит издание ее слова.
Отмечается, что минобороны РФ вербовало заключенных почти одновременно с ЧВК "Вагнер" – представители обеих структур приезжали в колонию 27-го и 28 сентября соответственно. Собеседница издания отметила, что первых завербованных в "Шторм" из ИК-4 вывезли в ночь на 11 октября.
"Важные истории" уточнили, что существует как минимум два "Шторма", связанных с минобороны РФ. Первый – штурмовой батальон, сформированный из боевиков "ЛНР" в июле 2022 года. Второй – сводный отряд добровольцев из Северной Осетии, который четыре месяца воюет в Украине.
Проект Gulagu.net опубликовал сообщение, которое на горячую линию проекта предположительно прислал заключенный из Нижегородской области РФ (колония ИК-11), где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов.
По словам источника, представители министерства рассказали, что создают отряд "Шторм" на базе Южного военного округа РФ. Они предложили заключенным такие же условия, что и ЧВК "Вагнер", пишет издание, то есть помилование и деньги. Однако, утверждают вербовщики, в подразделении минобороны РФ "шансов выжить больше".
Источник издания добавил, что администрация колонии начала давить на заключенных, требуя согласиться на предложение минобороны.
В Gulagu.net также считают, что в минобороны РФ решили создать спецотряд, в который войдут заключенные из колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов.
СМИ и правозащитники неоднократно сообщали, что на войну в Украине в России вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. Обучение заключенных, которых РФ завербовала на войну, проходит на оккупированной территории Луганской области, сообщили в Генштабе 4 октября.
Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что российский бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но, скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных.
5 августа российское издание "Верстка" сообщило, что ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин.
Один из таких заключенных в начале сентября сдался в плен ВСУ. Он рассказал, что был завербован Пригожиным, а в Украину прибыл в составе ЧВК "Вагнер".
5 октября в Генштабе ВСУ заявили, что воевать против Украины согласились более 650 россиян-заключенных из колоний строгого режима.