Воевать против Украины согласились более 650 россиян-заключенных из колоний строгого режима – Генштаб ВСУ

"Командование подразделений российских оккупационных войск продолжает вербовать заключенных с целью восполнения потерь личного состава. По предварительной информации, более 650 заключенных из исправительных колоний строгого режима Ставропольского края согласились участвовать в боевых действиях на территории Украины", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба, в Луганской области из-за большого количества раненых переполнены местные больницы. Поэтому противник использует как военный госпиталь одну из школ. Там, по информации украинских военных, находится около 200 раненых оккупантов.