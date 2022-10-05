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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воевать против Украины согласились более 650 россиян-заключенных из колоний строгого режима – Генштаб ВСУ

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РФ продолжает вербовать заключенных, чтобы восполнить потери личного состава, сообщили в Генштабе ВСУ
РФ продолжает вербовать заключенных, чтобы восполнить потери личного состава, сообщили в Генштабе ВСУ
Фото: ЕРА

Россия продолжает вербовать на войну против Украины заключенных, отбывающих сроки в исправительных учреждениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованной в Facebook.

"Командование подразделений российских оккупационных войск продолжает вербовать заключенных с целью восполнения потерь личного состава. По предварительной информации, более 650 заключенных из исправительных колоний строгого режима Ставропольского края согласились участвовать в боевых действиях на территории Украины", – сказано в сообщении. 

По данным Генштаба, в Луганской области из-за большого количества раненых переполнены местные больницы. Поэтому противник использует как военный госпиталь одну из школ. Там, по информации украинских военных, находится около 200 раненых оккупантов.

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Контекст:

СМИ и правозащитники неоднократно сообщали, что на войну в Украине в России вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомныхОбучение заключенных, которых РФ завербовала на войну, проходит на оккупированной территории Луганской области, сообщили в Генштабе 4 октября.

Против Украины воюет около 5 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер", сообщало 4 августа агентство LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке. Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что российский бизнесмен Евгений Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но, скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных.

5 августа российское издание "Верстка" сообщило, что ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин.

Один из таких заключенных в начале сентября сдался в плен ВСУ. Он рассказал, что был завербован Пригожиным, а в Украину прибыл в составе ЧВК "Вагнер".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, заключенные, Ставропольский край, война России против Украины, Вагнер, исправительная колония, ЧВК, российские оккупанты
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