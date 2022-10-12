Минобороны Украины показало ликвидацию колонны и артиллерийской батареи оккупантов. Видео

"Уничтожаем российских захватчиков в их логове, выбирая для ударов военные цели: пункты управления, логистику, скопления техники и живой силы. В отличие от россиян, доказывающих свою убогую сущность убийствами мирных людей", – заявили спецназовцы.
В Минобороны отметили, что ВСУ ежедневно работают над возмездием за совершенное оккупантами и освобождением Украины.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 12 октября, составили около 63 380 военных, 2505 танков, 268 самолетов, 235 вертолетов, 355 РСЗО и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".
12 октября командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что украинские военные за 18 минут уничтожили минимум четыре вертолета российских оккупантов. По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от оккупантов территории, остальные – на линии фронта.