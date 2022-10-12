ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны Украины показало ликвидацию колонны и артиллерийской батареи оккупантов. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Спецназовцы Украины заявили, что уничтожают российских захватчиков прямо в их логове
Спецназовцы Украины заявили, что уничтожают российских захватчиков прямо в их логове
Фото: EPA

Расчет реактивной системы залпового огня MLRS и группа Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили колонну с боевым комплектом и реактивную артиллерийскую батарею российских оккупантов. Об 12 октября сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в Facebook.

"Уничтожаем российских захватчиков в их логове, выбирая для ударов военные цели: пункты управления, логистику, скопления техники и живой силы. В отличие от россиян, доказывающих свою убогую сущность убийствами мирных людей", – заявили спецназовцы.

В Минобороны отметили, что ВСУ ежедневно работают над возмездием за совершенное оккупантами и освобождением Украины.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/videos/437164011853678/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 12 октября, составили около 63 380 военных2505 танков, 268 самолетов, 235 вертолетов, 355 РСЗО и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

12 октября командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что украинские военные за 18 минут уничтожили минимум четыре вертолета российских оккупантов. По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от оккупантов территории, остальные – на линии фронта.

Теги: Россия, Украина, война, военные, спецназ, артиллерия, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, MLRS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пугачева высказалась о Земфире, которая осудила нападение РФ на Украину, но не стала разворачивать на сцене украинский флаг
Пугачева высказалась о Земфире, которая осудила нападение РФ на Украину, но не стала разворачивать на сцене украинский флаг
"Господин президент, пора!" Melovin призвал Зеленского узаконить однополые браки
"Господин президент, пора!" Melovin призвал Зеленского узаконить однополые браки
Галкин: В эти дни тревога и ужас будто навсегда поселились в сердце каждого нормального неравнодушного человека
Галкин: В эти дни тревога и ужас будто навсегда поселились в сердце каждого нормального неравнодушного человека
"Надеюсь, в следующем году". Сенцов спрогнозировал, когда ВСУ освободит Крым
"Надеюсь, в следующем году". Сенцов спрогнозировал, когда ВСУ освободит Крым
Скрипка сообщил, что в результате российских обстрелов погибла его поклонница
Скрипка сообщил, что в результате российских обстрелов погибла его поклонница
Глубокое декольте и ровный загар. Как сейчас выглядит четвертая жена Александра Цекало
Глубокое декольте и ровный загар. Как сейчас выглядит четвертая жена Александра Цекало
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео
"Еще не видел, чтобы так качественно посылали на х...й". Ефросинина обратилась к россиянам, которые радовались ракетным ударам по Украине
"Еще не видел, чтобы так качественно посылали на х...й". Ефросинина обратилась к россиянам, которые радовались ракетным ударам по Украине
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской
Звезда сериала "Теория большого взрыва" объявила о своей беременности
Звезда сериала "Теория большого взрыва" объявила о своей беременности
Евангелиста показала 16-летнего сына от мужа Хайек
Евангелиста показала 16-летнего сына от мужа Хайек
"Ничего это уже не изменит". Осадчая прокомментировала заявление Земфиры, которая осудила нападение РФ на Украину
"Ничего это уже не изменит". Осадчая прокомментировала заявление Земфиры, которая осудила нападение РФ на Украину
Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера стал звездой американских "Танцев со звездами"
Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера стал звездой американских "Танцев со звездами"
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера
"Не оставайся безразличным!" Наталья Кличко призвала мировую общественность поддержать Украину
"Не оставайся безразличным!" Наталья Кличко призвала мировую общественность поддержать Украину
"Не уверена, что не заберут в Украину убивать". Сумская высказалась о возможной мобилизации в РФ своего зятя – российского актера Яглыча
"Не уверена, что не заберут в Украину убивать". Сумская высказалась о возможной мобилизации в РФ своего зятя – российского актера Яглыча
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (114529)
2
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (114030)
3
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом (109866)
4
"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам (44312)
5
"Это шедевр", "История Зомбистана наглядно". В сети обсуждают краткую историю России, которую опубликовал Гордон (42353)
6
Ротару отреагировала на ракетную атаку РФ на Киев (40603)
7
"Твоя мармиза запухла ляже у могилу". Потап после ракетных обстрелов украинских городов обратился к Путину (34259)
8
"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой (33712)
 
 
 
 