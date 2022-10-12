Минобороны Украины показало ликвидацию колонны и артиллерийской батареи оккупантов. Видео

Спецназовцы Украины заявили, что уничтожают российских захватчиков прямо в их логове Фото: EPA

"Уничтожаем российских захватчиков в их логове, выбирая для ударов военные цели: пункты управления, логистику, скопления техники и живой силы. В отличие от россиян, доказывающих свою убогую сущность убийствами мирных людей", – заявили спецназовцы.

В Минобороны отметили, что ВСУ ежедневно работают над возмездием за совершенное оккупантами и освобождением Украины.