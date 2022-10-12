ВСУ продвигаются вперед в Луганской области – Гайдай

"ВСУ понемногу продвигаются вперед – наши позиции россияне обстреливают преимущественно из реактивной и ствольной артиллерии", – заявил глава ОВА.
По его словам, оккупанты выстраивают многослойную линию обороны в Луганской области – весь первый участок линии фронта противник заминировал.
"Наши военные уже столкнулись с первой волной частично мобилизованных россиян. Это люди гражданских профессий, некоторые служили в армии – они сейчас самые опасные", – отметил Гайдай.
Также он добавил, что российские оккупанты под прикрытием обнаружения украинских ДРГ ищут собственных дезертиров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
Аналитики американского Института исследования войны 1 октября высказали мнение, что президента РФ Владимира Путина удержание Луганской области интересует меньше, чем территорий на юге Украины. С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России.
Гайдай 7 октября сообщил, что ВСУ освободили семь сел в Луганской области.