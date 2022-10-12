ВСУ продвигаются вперед в Луганской области – Гайдай

Гайдай 7 октября сообщил, что ВСУ освободили семь сел в Луганской области Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"ВСУ понемногу продвигаются вперед – наши позиции россияне обстреливают преимущественно из реактивной и ствольной артиллерии", – заявил глава ОВА.

По его словам, оккупанты выстраивают многослойную линию обороны в Луганской области – весь первый участок линии фронта противник заминировал.

"Наши военные уже столкнулись с первой волной частично мобилизованных россиян. Это люди гражданских профессий, некоторые служили в армии – они сейчас самые опасные", – отметил Гайдай.

Также он добавил, что российские оккупанты под прикрытием обнаружения украинских ДРГ ищут собственных дезертиров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)