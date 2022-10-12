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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ продвигаются вперед в Луганской области – Гайдай

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Гайдай 7 октября сообщил, что ВСУ освободили семь сел в Луганской области
Гайдай 7 октября сообщил, что ВСУ освободили семь сел в Луганской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины продолжают деоккупацию территорий Луганской области. Об этом 12 октября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"ВСУ понемногу продвигаются вперед – наши позиции россияне обстреливают преимущественно из реактивной и ствольной артиллерии", – заявил глава ОВА.

По его словам, оккупанты выстраивают многослойную линию обороны в Луганской области – весь первый участок линии фронта противник заминировал.

"Наши военные уже столкнулись с первой волной частично мобилизованных россиян. Это люди гражданских профессий, некоторые служили в армии – они сейчас самые опасные", – отметил Гайдай.

Также он добавил, что российские оккупанты под прикрытием обнаружения украинских ДРГ ищут собственных дезертиров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Аналитики американского Института исследования войны 1 октября высказали мнение, что президента РФ Владимира Путина удержание Луганской области интересует меньше, чем территорий на юге Украины. С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России.

Гайдай 7 октября сообщил, что ВСУ освободили семь сел в Луганской области.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Вооруженные силы Украины, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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