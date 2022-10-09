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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободили семь сел в Луганской области. В ОГА назвали, какие именно

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Семь сел в Луганской области находятся под контролем ВСУ
Семь сел в Луганской области находятся под контролем ВСУ
Фото: depositphotos.com

Глава Луганской областной госадмнистрации Сергей Гайдай 7 октября сообщил, что ВСУ освободили семь сел в области. 9 октября он рассказал, какие именно села удалось взять под контроль украинским защитникам.

По словам Гайдая, речь о селах:

  • Новолюбовка (Краснореченская поселковая община Сватовского района);
  • Невское (Краснореченская поселковая община Сватовского района);
  • Грековка (Краснореченская поселковая община Сватовского района);
  • Новоегоровка (Коломыйчихская сельская община Сватовского района);
  • Надия (Коломыйчихская сельская община Сватовского района);
  • Андреевка (Коломыйчихская сельская община Сватовского района);
  • Стельмаховка (Коломыйчихская сельская община Сватовского района).

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

Аналитики американского Института исследования войны 1 октября высказали мнение, что президента РФ Владимира Путина удержание Луганской области интересует меньше, чем территорий на юге Украины. С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России.

5 октября Гайдай сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов шесть населенных пунктов в Луганской области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, война, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, ВСУ, война России против Украины
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