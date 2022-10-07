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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Паника дикая". Гайдай рассказал о коллаборантах и боевиках, которые ждут, чтобы сбежать в РФ

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Гайдай: У нас реально из некоторых населенных пунктов просто вообще все повыезжали: "прокуратура", "комендатура", "милиция", военные, все, вместе с коллаборантами. А потом начали по чуть-чуть возвращаться
Гайдай: У нас реально из некоторых населенных пунктов просто вообще все повыезжали: "прокуратура", "комендатура", "милиция", военные, – все, вместе с коллаборантами. А потом начали по чуть-чуть возвращаться
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Когда Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в Харьковской области, а российские войска – массовое отступление, у оккупантов в Луганской области была паника, они пытались бежать в Россию, но не смогли. Об этом в эфире проекта Freedom 7 октября рассказал глава Луганской областной государственной администрации

Он рассказал, что у оккупантов в Луганской области была "дикая паника", когда Вооруженные силы в сентябре освобождали Харьковскую область. 

"Они первый раз попробовали бежать в те два дня, когда в Харькове был блиц-криг ВСУ. Это же было стремительно, огромные территории начали освобождать, паника была дикая. У нас реально из некоторых населенных пунктов просто вообще все повыезжали: "прокуратура", "комендатура", "милиция", военные, – все, вместе с коллаборантами. А потом начали по чуть-чуть возвращаться. Что касается коллаборантов и их помощников. Тут интересная история. Потому что они все поехали в сторону российской границы, а там их не пропустили. Им сказали: не-не, ребята, возвращайтесь обратно, защищайте свою "эленерию". И вот 50 на 50 – кто-то вернулся, кто-то где-то поселился в каких-то пограничных селах, в каких-то домах и пытается дождаться момента, чтобы все-таки переехать на сторону Российской Федерации", – отметил Гайдай. 

Он "на 90%" уверен, что коллаборантов не пустят через границу в РФ. 

"Большая есть вероятность, что и так называемых вояк "ЛНР" не выпустят. Потому что ну, представьте: тысяча вооруженных не россиян (как бы по факту) с оружием, с гранатами, с пулеметами, с гранатометами, автоматами пытается прорваться в сторону России. Скорее всего, там поставят какие-то заградительные отряды и просто будут силой заставлять их воевать за свою "эленерию". Поэтому здесь одно из двух – либо они просто пачками погибают, либо они будут массово потом сдаваться в плен", – добавил глава Луганской ОВА.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

Аналитики американского Института исследования войны 1 октября высказали мнение, что удержание Луганской области интересует президента РФ Владимира Путина меньше, чем территорий на юге Украины. С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. В связи с этим в британской разведке прогнозируют, что российское политическое руководство должно быть "обеспокоено" продвижением ВСУ на этом направлении.

5 октября Гайдай сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов шесть населенных пунктов в Луганской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, оружие, Луганская область, граница, Сергей Гайдай, война России против Украины, ЛНР, паника, контрнаступление
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