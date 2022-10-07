"Паника дикая". Гайдай рассказал о коллаборантах и боевиках, которые ждут, чтобы сбежать в РФ

Гайдай: У нас реально из некоторых населенных пунктов просто вообще все повыезжали: "прокуратура", "комендатура", "милиция", военные, – все, вместе с коллаборантами. А потом начали по чуть-чуть возвращаться Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Он рассказал, что у оккупантов в Луганской области была "дикая паника", когда Вооруженные силы в сентябре освобождали Харьковскую область.

"Они первый раз попробовали бежать в те два дня, когда в Харькове был блиц-криг ВСУ. Это же было стремительно, огромные территории начали освобождать, паника была дикая. У нас реально из некоторых населенных пунктов просто вообще все повыезжали: "прокуратура", "комендатура", "милиция", военные, – все, вместе с коллаборантами. А потом начали по чуть-чуть возвращаться. Что касается коллаборантов и их помощников. Тут интересная история. Потому что они все поехали в сторону российской границы, а там их не пропустили. Им сказали: не-не, ребята, возвращайтесь обратно, защищайте свою "эленерию". И вот 50 на 50 – кто-то вернулся, кто-то где-то поселился в каких-то пограничных селах, в каких-то домах и пытается дождаться момента, чтобы все-таки переехать на сторону Российской Федерации", – отметил Гайдай.

Он "на 90%" уверен, что коллаборантов не пустят через границу в РФ.

"Большая есть вероятность, что и так называемых вояк "ЛНР" не выпустят. Потому что ну, представьте: тысяча вооруженных не россиян (как бы по факту) с оружием, с гранатами, с пулеметами, с гранатометами, автоматами пытается прорваться в сторону России. Скорее всего, там поставят какие-то заградительные отряды и просто будут силой заставлять их воевать за свою "эленерию". Поэтому здесь одно из двух – либо они просто пачками погибают, либо они будут массово потом сдаваться в плен", – добавил глава Луганской ОВА.