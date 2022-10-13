ВСУ отразили атаки оккупантов возле Бахмута и Марьинки и поразили 32 района сосредоточения сил противника – Генштаб

По имеющимся данным, попытки нападения противника были отражены около Бахмутского, Озаряновки, Иванграда, Бахмута и Марьинки.

Авиация сил обороны нанесла по российским захватчикам 32 удара. Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семи зенитных ракетных комплексов противника.

Помимо этого, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили четыре вражеских вертолета и 26 беспилотников.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ накануне поразили шесть российских пунктов управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и четыре склада боеприпасов оккупантов. В зону огневого поражения также попали позиции вражеской артиллерии, системы радиоэлектронной борьбы и другие военные цели.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.