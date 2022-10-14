Противовоздушная оборона ВСУ за сутки сбила пять российских крылатых ракет и девять беспилотников – Генштаб ВСУ

Подтверждено поражение более 19 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили пять крылатых ракет и девять БПЛА, говорится в сообщении.

"Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы", – проинформировал Генштаб.