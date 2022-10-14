Противовоздушная оборона ВСУ за сутки сбила пять российских крылатых ракет и девять беспилотников – Генштаб ВСУ

Подтверждено поражение более 19 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили пять крылатых ракет и девять БПЛА, говорится в сообщении.
"Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы", – проинформировал Генштаб.
По данным Генштаба, с начала суток 13 октября войска РФ нанесли по территории Украины один ракетный и 15 авиаударов. Также россияне совершили 22 обстрела из реактивных систем залпового огня. Пострадали объекты и мирные граждане населенных пунктов Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь (Днепропетровской области). Для ударов противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства. Кроме этого, из артиллерии, минометов и танков оккупанты обстреливали районы населенных пунктов на северском, слобожанском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.