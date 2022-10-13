Россияне 13 октября нанесли по Украине один ракетный и 15 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также россияне совершили 22 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Враг продолжает поражать критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины. Пострадали объекты и мирные граждане населенных пунктов Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь [Днепропетровской области]. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства", – говорится в сообщении.

Кроме этого, из артиллерии, минометов и танков оккупанты обстреливали районы населенных пунктов на северском, слобожанском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.