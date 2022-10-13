"єППО". В Украине появилось приложение, чтобы сообщать о ракетах или дронах

"Если вы увидели воздушную цель, например крылатую ракету или дрон-камикадзе Shahed, вам нужно только открыть "єППО" на своем смартфоне, выбрать тип воздушной цели, направить смартфон в направлении движения цели и нажать большую красную кнопку. Все. Через несколько секунд специалисты ПВО увидят вашу отметку на карте, она дополнит радиолокационную информацию и летающая смерть будет сбита", – написал он.

Разработчик отметил, что может принять участие в построении "первой в мире сетевой системы ПВО", в которой будут задействованы почти все сознательные граждане Украины.

"У нас есть лучшая мотивация – жить самому и помочь защитить других украинцев", – написал Сульдин.

Сейчас приложение доступно для платформы Android. Также разработчики занимаются созданием версии для iOS. В Google Play его уже скачали более 10 тыс. раз.