ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела Никополя ранен мужчина, он в тяжелом состоянии – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Никополе за ночь повреждено более 30 многоэтажных и частных домов
В Никополе за ночь повреждено более 30 многоэтажных и частных домов
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Об этом 13 октября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Пять обстрелов и один раненый. Российские оккупационные войска всю ночь терроризировали Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией. Больше всего пострадал Никополь. Там оккупанты ранили 59-летнего мужчину. Он находится в больнице. В тяжелом состоянии", – написал глава ОВА.

По данным Резниченко, в Никополе повреждено более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Более 2000 семей остались без света. Энергетики уже проводят ремонтные работы.

"Российские снаряды прилетели и в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, магазины, на рынок, фабрику и почту", – уточнил Резниченко.

В Марганецкой общине люди во время обстрела не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, Валентин Резниченко, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Клум в миниатюрной комбинации станцевала перед камерой, повторив сцену из нового триллера. Видео
  Клум в миниатюрной комбинации станцевала перед камерой, повторив сцену из нового триллера. Видео
Маск запустил в продажу мужской парфюм "Сожженные волосы", который "поможет выделиться из толпы"
Маск запустил в продажу мужской парфюм "Сожженные волосы", который "поможет выделиться из толпы"
"Знаю пидоров, которые являются натуралами". Жена вице-премьер-министра Украины поддержала инициативу Melovin легализовать однополые браки
"Знаю пидоров, которые являются натуралами". Жена вице-премьер-министра Украины поддержала инициативу Melovin легализовать однополые браки
В Букингемском дворце состоялась первая официальная встреча нового премьер-министра Великобритании с Чарльзом III
В Букингемском дворце состоялась первая официальная встреча нового премьер-министра Великобритании с Чарльзом III
Дизайнер Пустовит показала мужа-ресторатора и их девятилетнюю дочь
Дизайнер Пустовит показала мужа-ресторатора и их девятилетнюю дочь
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу
  Главный мышелов резиденции британского правительства прогнал лису, которая пробралась к зданию. Видео
  Главный мышелов резиденции британского правительства прогнал лису, которая пробралась к зданию. Видео
"Непростое решение". Художница по костюмам Патока заявила, что спустя семь месяцев приняла решение вернуться в Украину из Португалии
"Непростое решение". Художница по костюмам Патока заявила, что спустя семь месяцев приняла решение вернуться в Украину из Португалии
Притула: Я плакал, когда с братом не было связи, когда они зачищали Ирпень
Притула: Я плакал, когда с братом не было связи, когда они зачищали Ирпень
  Monatik рассказал об отношениях с Дантесом и Дорофеевой после расставания
  Monatik рассказал об отношениях с Дантесом и Дорофеевой после расставания
"Две легенды на одном фото", "Теперь мои кумиры и вдохновение". Парамедик Пташка сделала селфи с азовцем Википедией. Фото
"Две легенды на одном фото", "Теперь мои кумиры и вдохновение". Парамедик Пташка сделала селфи с азовцем Википедией. Фото
  "И тогда я понял, что это любовь". Monatik рассказал, как встретил и влюбился в свою жену
  "И тогда я понял, что это любовь". Monatik рассказал, как встретил и влюбился в свою жену
Британская принцесса Евгения показала, как четыре года назад целовалась на свадьбе со своим женихом
Британская принцесса Евгения показала, как четыре года назад целовалась на свадьбе со своим женихом
Группе "Океан Ельзи" исполнилось 28 лет
Группе "Океан Ельзи" исполнилось 28 лет
"Відроддя, помилка природи". Тина Кароль в авторском стихотворении рассказала, что ждет Путина в ближайшем будущем. Видео
"Відроддя, помилка природи". Тина Кароль в авторском стихотворении рассказала, что ждет Путина в ближайшем будущем. Видео
"Это поможет понять, почему капитуляция перед империей зла не вариант для украинцев". Притула отправил Маску книгу по истории Украины
"Это поможет понять, почему капитуляция перед империей зла не вариант для украинцев". Притула отправил Маску книгу по истории Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (140470)
2
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (133216)
3
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом (125719)
4
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (109085)
5
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (99260)
6
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (80510)
7
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (57612)
8
"Это шедевр", "История Зомбистана наглядно". В сети обсуждают краткую историю России, которую опубликовал Гордон (49895)
 
 
 
 