В результате обстрела Никополя ранен мужчина, он в тяжелом состоянии – ОВА

"Пять обстрелов и один раненый. Российские оккупационные войска всю ночь терроризировали Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией. Больше всего пострадал Никополь. Там оккупанты ранили 59-летнего мужчину. Он находится в больнице. В тяжелом состоянии", – написал глава ОВА.
По данным Резниченко, в Никополе повреждено более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Более 2000 семей остались без света. Энергетики уже проводят ремонтные работы.
"Российские снаряды прилетели и в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, магазины, на рынок, фабрику и почту", – уточнил Резниченко.
В Марганецкой общине люди во время обстрела не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.