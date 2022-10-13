В результате обстрела Никополя ранен мужчина, он в тяжелом состоянии – ОВА

В Никополе за ночь повреждено более 30 многоэтажных и частных домов Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

"Пять обстрелов и один раненый. Российские оккупационные войска всю ночь терроризировали Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией. Больше всего пострадал Никополь. Там оккупанты ранили 59-летнего мужчину. Он находится в больнице. В тяжелом состоянии", – написал глава ОВА.

По данным Резниченко, в Никополе повреждено более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Более 2000 семей остались без света. Энергетики уже проводят ремонтные работы.

"Российские снаряды прилетели и в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, магазины, на рынок, фабрику и почту", – уточнил Резниченко.

В Марганецкой общине люди во время обстрела не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

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