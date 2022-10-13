На западе Украины сбили четыре российских "Калибра"

"Рашисты продолжают атаковать мирное население, наносить ракетные удары по объектам критически важной инфраструктуры... Это свидетельствует только об одном – Россия напугана. Сегодня, 13 октября, российские оккупационные войска атаковали из акватории Черного моря крылатыми ракетами типа "Калибр" объекты критической инфраструктуры в западном регионе. Четыре крылатые ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" в зоне нашей ответственности", – сообщили в командовании.

Других деталей авторы релиза не сообщили. О работе ПВО во время воздушной тревоги, которая была объявлена по всей Украине, вечером 13 октября сообщали глава Тернопольской областной государственной военной администрации Владимир Труш и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Еще две ракеты попали в военный объект во Львовской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)