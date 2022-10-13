"Давно пора разоблачить". Еврокомиссия опубликовала инфографику о лжи Кремля

"То, что говорит Кремль, противоречит тому, что на самом деле означает. Наша борьба с дезинформацией, распространяемой Кремлем, не прекратится. Мы развенчаем ложь Кремля о недавних авиаударах, преднамеренно убивших невинных людей. Путинскую ложь давно пора разоблачить", – говорится в сообщении.

На изображениях приводятся заявления Кремля об Украине и реальные факты. Так, в России заявляли, что президент Украины Владимир Зеленский эвакуировался в Польшу. Отмечается, что на самом деле в тот же день Зеленский записал видеообращение из Киева.

Кремль заявлял, что военные не целились в гражданскую инфраструктуру. На самом деле Россия бомбит как гражданскую инфраструктуру, так и правительственные учреждения, отмечают в Еврокомиссии.

Россия заявила, что якобы отвечала на "террористическую атаку" на Крымском мосту, убивая террористов. На самом деле погибли и получили ранения десятки мирных жителей, а одной из целей РФ оказалась детская площадка.

Кроме того, в Кремле заявили, что началась массовая эвакуация сотрудников иностранных посольств из Украины, что также не является правдой.