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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Давно пора разоблачить". Еврокомиссия опубликовала инфографику о лжи Кремля

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В Еврокомиссии рассказали о лжи РФ об обстрелах Украины
В Еврокомиссии рассказали о лжи РФ об обстрелах Украины
Фото: EPA

Европейская комиссия 13 октября опубликовала в Facebook сравнение реальных фактов и заявлений России, которые им противоречили, после недавних ракетных обстрелов Украины.

"То, что говорит Кремль, противоречит тому, что на самом деле означает. Наша борьба с дезинформацией, распространяемой Кремлем, не прекратится. Мы развенчаем ложь Кремля о недавних авиаударах, преднамеренно убивших невинных людей. Путинскую ложь давно пора разоблачить", – говорится в сообщении.

На изображениях приводятся заявления Кремля об Украине и реальные факты. Так, в России заявляли, что президент Украины Владимир Зеленский эвакуировался в Польшу. Отмечается, что на самом деле в тот же день Зеленский записал видеообращение из Киева.

Кремль заявлял, что военные не целились в гражданскую инфраструктуру. На самом деле Россия бомбит как гражданскую инфраструктуру, так и правительственные учреждения, отмечают в Еврокомиссии.

Россия заявила, что якобы отвечала на "террористическую атаку" на Крымском мосту, убивая террористов. На самом деле погибли и получили ранения десятки мирных жителей, а одной из целей РФ оказалась детская площадка.

Кроме того, в Кремле заявили, что началась массовая эвакуация сотрудников иностранных посольств из Украины, что также не является правдой.

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/posts/pfbid02EmTwfNQ2VficfkJyuSh4rsXZ6WBnBu7nUwrBDfNvtFLaDH8ZRSV48wNRNTVKbTQRl

 

Контекст:

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников.

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что оккупанты атаковали энергетические объекты. Часть областей была обесточена. 

Теги: Россия, Еврокомиссия, Кремль, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты
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