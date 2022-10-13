Оккупанты выпустили по Харькову три ракеты. Все самоликвидировались, одна упала на дом в Белгороде – стратком ВСУ. Фото, видео

В российском Белгороде на жилой дом упали обломки запущенной по Украине ракеты, сообщил стратком ВСУ Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

"Час назад орки решили обстрелять Харьков. Но все три ракеты самоликвидировались во время пуска, а одна прилетела по жилому дому в Белгороде. Оператор С-300, большое спасибо от ВСУ. Свою награду можно забрать по уже известному вам адресу", – сказано в сообщении.

Фото и видео последствий падения обломков ракет на Белгород опубликовал российский Telegram-канал Baza. В посте сказано о работе в городе систем ПВО и не уточняется происхождение упавшей на дом ракеты.

На одном из видео, опубликованном Baza, снят сам момент попадания ракеты в многоэтажный жилой дом.

По словам мэра Белгорода, которые цитирует Baza, на сейчас данных о пострадавших нет.

Российские войска регулярно используют зенитные ракетные комплексы С-300 для обстрелов гражданской и критической инфраструктуры Запорожья. Кроме того, регулярным обстрелам со стороны российских оккупантов с использованием зенитных ракет С-300 подвергаются Харьковская и Николаевская области.