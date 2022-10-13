ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты выпустили по Харькову три ракеты. Все самоликвидировались, одна упала на дом в Белгороде – стратком ВСУ. Фото, видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В российском Белгороде на жилой дом упали обломки запущенной по Украине ракеты, сообщил стратком ВСУ
В российском Белгороде на жилой дом упали обломки запущенной по Украине ракеты, сообщил стратком ВСУ
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Оккупанты предприняли неудачную попытку обстрелять Харьков с территории России ракетами С-300. Об этом 13 октября в Telegram сообщило управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

"Час назад орки решили обстрелять Харьков. Но все три ракеты самоликвидировались во время пуска, а одна прилетела по жилому дому в Белгороде. Оператор С-300, большое спасибо от ВСУ. Свою награду можно забрать по уже известному вам адресу", – сказано в сообщении.

Фото и видео последствий падения обломков ракет на Белгород опубликовал российский Telegram-канал Baza. В посте сказано о работе в городе систем ПВО и не уточняется происхождение упавшей на дом ракеты.

На одном из видео, опубликованном Baza, снят сам момент попадания ракеты в многоэтажный жилой дом.

По словам мэра Белгорода, которые цитирует Baza, на сейчас данных о пострадавших нет.

Российские войска регулярно используют зенитные ракетные комплексы С-300 для обстрелов гражданской и критической инфраструктуры Запорожья. Кроме того, регулярным обстрелам со стороны российских оккупантов с использованием зенитных ракет С-300 подвергаются Харьковская и Николаевская области.

Контекст:

Британская разведка отмечала, что такое применение С-300 приводит к жертвам среди мирного населения, так как ракеты не оптимизированы для режима "земля – земля" и боевые расчеты оккупантов не обучены такому их применению.

4 сентября Генштаб ВСУ сообщал, что Россия выпустила по территории Украины уже более 500 ракет С-300 и у нее на вооружении их тысячи.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 27 сентября, что С-300 наряду с баллистическими "Искандерами" являются одной из наиболее сложно поражаемых целей для украинских сил ПВО.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Запорожье, Белгород, ПВО, армия РФ, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, С-300, ракета, инфраструктура, российские оккупанты, Юрий Игнат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом значит, должны и смерть принять, если понадобится
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом – значит, должны и смерть принять, если понадобится
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе
"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе
"Враг бесится от собственной слабости на фронте, мстит мирным жителям". Свитолина призвала сделать пожертвования в поддержку Украины
"Враг бесится от собственной слабости на фронте, мстит мирным жителям". Свитолина призвала сделать пожертвования в поддержку Украины
"Заманчивая молния по всей длине спины". 40-летняя Мейхер показала фигуру в облегающем платье
"Заманчивая молния по всей длине спины". 40-летняя Мейхер показала фигуру в облегающем платье
Жена Остапчука показала, как с ней флиртуют мужчины
Жена Остапчука показала, как с ней флиртуют мужчины
"Не ее страна, мы и не просим". Осадчая высказалась о Земфире, не развернувшей украинский флаг на концерте
"Не ее страна, мы и не просим". Осадчая высказалась о Земфире, не развернувшей украинский флаг на концерте
"Я беспокоюсь о его жизни". Наталья Кличко рассказала об отношениях с бывшим мужем
"Я беспокоюсь о его жизни". Наталья Кличко рассказала об отношениях с бывшим мужем
"Перестаньте делать это прямо сейчас". Саливанчук в полупрозрачном платье рассказала, от чего в жизни нужно отказаться
"Перестаньте делать это прямо сейчас". Саливанчук в полупрозрачном платье рассказала, от чего в жизни нужно отказаться
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (157353)
2
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (142429)
3
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (134755)
4
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (128676)
5
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (113975)
6
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (88219)
7
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (67369)
8
Ротару отреагировала на ракетную атаку РФ на Киев (51102)
 
 
 
 