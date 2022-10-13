Оккупанты выпустили по Харькову три ракеты. Все самоликвидировались, одна упала на дом в Белгороде – стратком ВСУ. Фото, видео

"Час назад орки решили обстрелять Харьков. Но все три ракеты самоликвидировались во время пуска, а одна прилетела по жилому дому в Белгороде. Оператор С-300, большое спасибо от ВСУ. Свою награду можно забрать по уже известному вам адресу", – сказано в сообщении.
Фото и видео последствий падения обломков ракет на Белгород опубликовал российский Telegram-канал Baza. В посте сказано о работе в городе систем ПВО и не уточняется происхождение упавшей на дом ракеты.
На одном из видео, опубликованном Baza, снят сам момент попадания ракеты в многоэтажный жилой дом.
По словам мэра Белгорода, которые цитирует Baza, на сейчас данных о пострадавших нет.
Российские войска регулярно используют зенитные ракетные комплексы С-300 для обстрелов гражданской и критической инфраструктуры Запорожья. Кроме того, регулярным обстрелам со стороны российских оккупантов с использованием зенитных ракет С-300 подвергаются Харьковская и Николаевская области.
Британская разведка отмечала, что такое применение С-300 приводит к жертвам среди мирного населения, так как ракеты не оптимизированы для режима "земля – земля" и боевые расчеты оккупантов не обучены такому их применению.
4 сентября Генштаб ВСУ сообщал, что Россия выпустила по территории Украины уже более 500 ракет С-300 и у нее на вооружении их тысячи.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 27 сентября, что С-300 наряду с баллистическими "Искандерами" являются одной из наиболее сложно поражаемых целей для украинских сил ПВО.