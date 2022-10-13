Россияне обстреляли военный объект во Львовской области, жертв нет – глава ОВА

"Что известно на данный момент: попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе", – написал он.

Козицкий отметил, что россияне выпустили три ракеты: две попали по объекту, одну сбила противовоздушная оборона.