Россияне обстреляли военный объект во Львовской области, жертв нет – глава ОВА

"Что известно на данный момент: попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе", – написал он.
Козицкий отметил, что россияне выпустили три ракеты: две попали по объекту, одну сбила противовоздушная оборона.
Львов в числе других украинских городов 10 октября подвергся ракетной атаке российских оккупантов, направленной прежде всего на объекты критической и энергоинфраструктуры. После утренних взрывов в городе возникли перебои со светом.
В понедельник, 10 октября, днем был обесточен почти весь Львов (до 90% территории), не работал городской электротранспорт. К полуночи городской голова Андрей Садовый сообщил, что 99% потребителей в городе – уже со светом и электроэнергией.