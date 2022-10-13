Просьба ставить буржуйки уже не кажется такой странной – Садовый призвал готовиться к зиме

"Представьте, если бы подобные обстрелы были не 10 октября, а 10 декабря. Просьба ставить буржуйки в укрытиях, там, где это возможно, уже не кажется такой странной. Теперь планы агрессора стали ясны. Он сделает все, чтобы эта зима была сверхсложной для нас", – отметил мэр Львова.

По мнению Садового, когда в Украине наступят холода, россияне будут уничтожать украинские ТЭЦ, подстанции и другие объекты критической инфраструктуры.

"Вы понимаете, что зимой мы можем днями или неделями быть без света, без тепла, без воды. Мы должны быть одним кулаком. Мы должны объединиться и делать правильные вещи... Я хочу поблагодарить тех львовян, которые у себя в домах обустроили уже пункты обогрева, которые запаслись дровами. Многие купили себе небольшие генераторы", – сказал Садовый.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявлял, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. Чиновник напомнил, что для того, чтобы начать отопительный сезон, в течение трех дней среднесуточная температура должна быть ниже +8 °C.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что этой зимой температура в квартирах будет ниже: минимально допустимое значение – 16 ºC, а среднее – 18 ºC.