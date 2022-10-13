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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Просьба ставить буржуйки уже не кажется такой странной – Садовый призвал готовиться к зиме

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Когда в Украине наступят холода, россияне будут уничтожать украинские ТЭЦ, считает мэр Львова Садовый
Когда в Украине наступят холода, россияне будут уничтожать украинские ТЭЦ, считает мэр Львова Садовый
Фото: depositphotos.com

Городской голова Львова Андрей Садовый призвал жителей города позаботиться о своем обеспечении теплом в случае российских обстрелов ТЭЦ. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook 13 октября.

"Представьте, если бы подобные обстрелы были не 10 октября, а 10 декабря. Просьба ставить буржуйки в укрытиях, там, где это возможно, уже не кажется такой странной. Теперь планы агрессора стали ясны. Он сделает все, чтобы эта зима была сверхсложной для нас", – отметил мэр Львова.

По мнению Садового, когда в Украине наступят холода, россияне будут уничтожать украинские ТЭЦ, подстанции и другие объекты критической инфраструктуры. 

"Вы понимаете, что зимой мы можем днями или неделями быть без света, без тепла, без воды. Мы должны быть одним кулаком. Мы должны объединиться и делать правильные вещи... Я хочу поблагодарить тех львовян, которые у себя в домах обустроили уже пункты обогрева, которые запаслись дровами. Многие купили себе небольшие генераторы", – сказал Садовый.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/videos/2239754629532276/

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявлял, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октябряЧиновник напомнил, что для того, чтобы начать отопительный сезон, в течение трех дней среднесуточная температура должна быть ниже +8 °C. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что этой зимой температура в квартирах будет ниже: минимально допустимое значение – 16 ºC, а среднее – 18 ºC. 

Контекст:

Шмыгаль 4 октября предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать коммунальные услуги.

Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Теги: Львов, отопительный сезон, Андрей Садовый, Львовская область, ТЭЦ, инфраструктура, Денис Шмыгаль, Алексей Чернышов
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