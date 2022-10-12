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ОБЩЕСТВО

Шмыгаль сообщил о снижении температурного минимума в украинских квартирах до 16 ºC

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Шмыгаль: От каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму
Шмыгаль: От каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму
Фото: kmu.gov.ua

Украинское правительство призывает граждан экономно расходовать энергоресурсы в отопительный период.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства, текст его речи опубликован на сайте Кабмина. 

"После включения отопления мы призываем бережно использовать газ и уголь. Да, это будет означать уменьшение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимы будет 16 ºC, а среднее – 18 ºC. Это необходимость, и это наш вклад в победу. Ведь от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму", – заявил он. 

Шмыгаль сообщил, что параллельно правительство продолжает работу над стабилизацией работы рынков газа и электроэнергии. В частности, речь идет о прекращении экспорта электроэнергии, отметил он. 

"Что касается обеспечения финансовой стабильности на рынке газа, то правительство сегодня утвердит два постановления, которые позволят урегулировать значительное количество задолженностей на газовом рынке. 76 млрд грн пойдут на программу по урегулированию задолженности перед субъектами рынка природного газа согласно ранее принятому специальному закону. А также согласно договоренности с главами городов и общин. Это позволит всем предприятиям газовой отрасли продолжать работу и стабильно исполнять свои обязательства перед всеми потребителями. Тарифы не повышаются ни на газ, ни на отопление, ни на электроэнергию. Субсидии остаются и будут выплачиваться в полном объеме всем семьям, которые действительно в этом сегодня нуждаются", – добавил премьер-министр. 

Контекст:

Шмыгаль 4 октября предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги, а также сообщил, что средняя температура в домах украинцев зимой может быть ниже, чем в прошлые годы.

Глава "Нафтогазу України" Юрий Витренко допускал в августе, что температура в домах украинцев будет на четыре градуса ниже нормы. По его мнению, как минимум в Киеве погода позволяет начать отопительный сезон позже – с ноября

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: газ, правительство, отопление, отопительный сезон, экспорт, тарифы, электроэнергия, температура, квартира, Денис Шмыгаль, Кабмин
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