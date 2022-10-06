ТЭС ДТЭК увеличили производство электроэнергии на 16% для покрытия дефицита в энергосистеме

Плановые ремонты продолжаются на четырех блоках, еще три запланировано реализовать до конца года Фото: energo.dtek.com

Дефицит возник из-за ограниченной работы государственной генерации, остановки работы четырех ТЭС, а также захваченной российскими войсками Запорожской АЭС и недоступности 1 ГВт ВИЭ, отметили в компании. Сейчас дефицит в значительной степени компенсирован сверхплановой работой ТЭС "ДТЭК Энерго".

"ДТЭК заблаговременно подготовил свои ТЭС для работы в периоды пиковых нагрузок во время осенне-зимнего сезона. Завершены ремонты 19 энергоблоков, инвестировано более 1,3 млрд грн. Пока плановые ремонты продолжаются на четырех блоках, еще три запланировано реализовать до конца года. Всего ДТЭК планирует выполнить в этом году 26 ремонтов", – сказано в сообщении.

Шахты "ДТЭК Энерго" сохранили добычу угля на уровне прошлого года. Для этого с начала года введено в работу 19 новых лав. Несмотря на боевые действия, компании удалось на начало сентября накопить более 1,6 млн тонн угля на своих ТЭС для прохождения зимы, подчеркнули в пресс-службе.

"Обеспечение топливом собственных ТЭС – безусловный приоритет, но компания также нашла возможность поддержать углем государственную генерацию. На сегодняшний день для нужд государственных ТЭС отгружено 80 тыс. тонн топлива", – резюмировали в ДТЭК.