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КИЕВ

В Киеве решили начать отопительный сезон. Витренко призвал к экономии: "Европейские политики публично говорят, что начнут отопление с ноября"

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Витренко считает, что погодные условия позволяют начать отопительный сезон в Украине с ноября
Витренко считает, что погодные условия позволяют начать отопительный сезон в Украине с ноября
Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

7 октября в Киеве стартовал отопительный сезон для школ, детсадов, больниц и других учреждений социальной сферы. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Такое решение сегодня принял совет обороны города. Будут подключать объекты к теплу индивидуально – по заявкам их руководителей. Руководители этих заведений будут самостоятельно определять целесообразность или пока нецелесообразность включения тепла. Чтобы, с одной стороны, обеспечить комфорт пребывания в помещениях, а с другой – не тратить зря тепло", – пояснил он.

Кличко сообщил, что большинство учреждений социальной инфраструктуры оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами, которые позволяют регулировать поставки тепла и "максимально эффективно использовать энергоносители".

"Что касается жилых домов, то городские власти будут ориентироваться на погодные условия, чтобы решение о начале подключения тепла было взвешенным и рациональным", – добавил мэр. 

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко в Facebook раскритиковал решение столичных властей.

"В Киеве теплая и солнечная погода. Днем до +19. Европейские страны ограничивают потребление природного газа, политики публично говорят, что отопление начнут с ноября, фотографируются в теплых свитерах, чтобы показать, что не включают отопление. И тут читаешь сообщение, что Киев начинает отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы. Только начало октября, а местные органы власти в украинских городах принимают решение, чтобы тепловики уже включали отопление. Если бы тепловики покупали газ по рыночной цене и полностью рассчитывались бы за него, это была бы другая ситуация", – написал он.

Витренко пояснил, что разницу между рыночной ценой и ценой для потребителей должно компенсировать государство.

"Нафтогаз" продает газ тепловикам для нужд населения по 7,4 грн за м³, когда цена импортируемого газа доходит до 100 грн за м³. И газа, который добывает "Нафтогаз", не хватает, чтобы покрыть потребление населения и компаний, технически обеспечивающих население теплом и газом. В 2021 году разница составляла 3 млрд м³. При этом тепловики еще и плохо рассчитываются даже по цене 7,4 грн. Общие долги тепловиков перед "Нафтогазом" уже превышают 63 млрд грн. В целом в 2022 году "косвенные субсидии", фактически предоставляемые государством на потребление природного газа, по нашим подсчетам, составляют 842 млрд грн, что сопоставимо с 70% расходов на безопасность и оборону Украины. Поэтому уменьшение потребления природного газа, его экономия – это существенная помощь Украине", – подчеркнул он.

Витренко пишет, что погодные условия позволяют начать отопительный сезон в Украине с ноября. 

"Что очень бы помогло стране меньше закупать импортированного газа по 100 грн за м³ и тратить эти средства на армию, чтобы ускорить нашу победу", – добавил он.

https://www.facebook.com/YVitrenko/posts/pfbid02EwqWyycupCgT66SYJmxb7fqCS9Camn3RwrM6kAiV5dC55UWVV3NBsUXox9dfu3MYl

Контекст:

Кабинет Министров Украины в июле зафиксировал цену на газ для всех производителей тепла до конца мая 2023 года на уровне 7,4 грн за м³.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, Кабинет Министров, газ, отопление, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, доходы, долги, субсидии, Юрий Витренко, население
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