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В Минрегионе рассказали, когда в Украине включат отопление

Для того, чтобы начать отопительный сезон, в течение трех дней среднесуточная температура должна быть ниже +8 &deg;C, отметил Чернышов
Для того, чтобы начать отопительный сезон, в течение трех дней среднесуточная температура должна быть ниже +8 °C, отметил Чернышов
Фото: depositphotos.com

В большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. Об этом 12 октября заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в эфире телемарафона. Видео комментария в YouTube опубликовала пресс-служба Минрегиона.

В девяти регионах уже начали подключать к отоплению социальные учреждения, прежде всего – медицинские учреждения и родильные дома, сказал Чернышов.

"Что касается жилого фонда, то в конце октября в большинстве регионов и городов мы планируем начать теплоснабжение. Если будет холодно до этого, мы начнем также в соответствии с температурными показателями", – заявил министр.

Чиновник напомнил, что для того, чтобы начать отопительный сезон, в течение трех дней среднесуточная температура должна быть ниже +8 °C. 

"Даже погода на нашей стороне", – цитирует министра пресс-служба ведомства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что этой зимой температура в квартирах будет ниже: минимально допустимое значение – 16 ºC, а среднее – 18 ºC. 

"Это необходимость, и это наш вклад в победу. Ведь от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму", – отметил он. 

Контекст:

Шмыгаль 4 октября предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.

Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Теги: Украина, погода, отопление, отопительный сезон, Министерство регионального развития, температура, регионы, теплоснабжение, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Алексей Чернышов
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