В Минрегионе рассказали, когда в Украине включат отопление

В девяти регионах уже начали подключать к отоплению социальные учреждения, прежде всего – медицинские учреждения и родильные дома, сказал Чернышов.
"Что касается жилого фонда, то в конце октября в большинстве регионов и городов мы планируем начать теплоснабжение. Если будет холодно до этого, мы начнем также в соответствии с температурными показателями", – заявил министр.
Чиновник напомнил, что для того, чтобы начать отопительный сезон, в течение трех дней среднесуточная температура должна быть ниже +8 °C.
"Даже погода на нашей стороне", – цитирует министра пресс-служба ведомства.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что этой зимой температура в квартирах будет ниже: минимально допустимое значение – 16 ºC, а среднее – 18 ºC.
"Это необходимость, и это наш вклад в победу. Ведь от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму", – отметил он.
Шмыгаль 4 октября предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.
Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".