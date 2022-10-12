Школы Львова возвращаются на очное обучение, несмотря на перебои с электричеством – ОВА

По его словам, учеба начнется уже с начала будущей недели.
"Эта война должна закончиться на нашем поколении. Детям нужно учиться", – сказал он.
После массированных ракетных ударов по Львову 10–11 октября, по словам главы ОВА, в области удалось почти полностью восстановит энергоснабжение. Однако происходят перепады напряжения, в том числе из-за снижения температуры воздуха, которое спровоцировало рост потребления.
Львов в числе других украинских городов 10 октября подвергся ракетной атаке российских оккупантов, направленной прежде всего на объекты критической и энергоинфраструктуры. В городе возникли перебои со светом, сообщалось, что обесточен почти весь Львов (до 90% территории), не работал городской электротранспорт.
В результате повторных попаданий 11 октября в объекты энергетической инфраструктуры Львовской области 30% региона было обесточено. По данным ОВА, главной целью оккупантов была инфраструктура "Укрэнерго", за ночь энергетикам не удалось отремонтировать подстанции, а только обеспечить прямое подключение.
Утром 10 октября Россия произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.
Генштаб Вооруженных сил Украины отметил, что российские оккупанты выпустили 84 ракеты и 24 боевых беспилотника. Военно-воздушные силы ВСУ сбили 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников, 10 из которых – типа "камикадзе".
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.