Школы Львова возвращаются на очное обучение, несмотря на перебои с электричеством – ОВА

Удары российских оккупантов 10–11 октября были направлены на объекты критической и энергоинфраструктуры Фото: Максим Козицький / Telegram

По его словам, учеба начнется уже с начала будущей недели.

"Эта война должна закончиться на нашем поколении. Детям нужно учиться", – сказал он.

После массированных ракетных ударов по Львову 10–11 октября, по словам главы ОВА, в области удалось почти полностью восстановит энергоснабжение. Однако происходят перепады напряжения, в том числе из-за снижения температуры воздуха, которое спровоцировало рост потребления.

Львов в числе других украинских городов 10 октября подвергся ракетной атаке российских оккупантов, направленной прежде всего на объекты критической и энергоинфраструктуры. В городе возникли перебои со светом, сообщалось, что обесточен почти весь Львов (до 90% территории), не работал городской электротранспорт.

В результате повторных попаданий 11 октября в объекты энергетической инфраструктуры Львовской области 30% региона было обесточено. По данным ОВА, главной целью оккупантов была инфраструктура "Укрэнерго", за ночь энергетикам не удалось отремонтировать подстанции, а только обеспечить прямое подключение.