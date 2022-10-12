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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Школы Львова возвращаются на очное обучение, несмотря на перебои с электричеством – ОВА

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Удары российских оккупантов 10 11 октября были направлены на объекты критической и энергоинфраструктуры
Удары российских оккупантов 10–11 октября были направлены на объекты критической и энергоинфраструктуры
Фото: Максим Козицький / Telegram

Школы Львовской области планируют возобновить офлайн-обучение с 17 октября. Об этом в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1", сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, учеба начнется уже с начала будущей недели.

"Эта война должна закончиться на нашем поколении. Детям нужно учиться", – сказал он.

После массированных ракетных ударов по Львову 10–11 октября, по словам главы ОВА, в области удалось почти полностью восстановит энергоснабжение. Однако происходят перепады напряжения, в том числе из-за снижения температуры воздуха, которое спровоцировало рост потребления.

Львов в числе других украинских городов 10 октября подвергся ракетной атаке российских оккупантов, направленной прежде всего на объекты критической и энергоинфраструктуры. В городе возникли перебои со светом, сообщалось, что обесточен почти весь Львов (до 90% территории), не работал городской электротранспорт.

В результате повторных попаданий 11 октября в объекты энергетической инфраструктуры Львовской области 30% региона было обесточено. По данным ОВА, главной целью оккупантов была инфраструктура "Укрэнерго", за ночь энергетикам не удалось отремонтировать подстанции, а только обеспечить прямое подключение.

Контекст:

Утром 10 октября Россия произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: КиеваХарьковаЛьвоваДнепраКривого РогаОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа Сумской области.

Генштаб Вооруженных сил Украины отметил, что российские оккупанты выпустили 84 ракеты и 24 боевых беспилотника. Военно-воздушные силы ВСУ сбили 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников, 10 из которых – типа "камикадзе".

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

Теги: Львовская область, Львовская ОГА, война России против Украины, школы, Максим Козицкий
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