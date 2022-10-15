Оккупанты атаковали Запорожье четырьмя дронами-камикадзе и 10 ракетами С-300 – глава ОВА

"Ночью четыре авиаудара дронами, к утру еще 10 ракет С-300. Враг продолжает системный террор нашей области. В результате атаки БПЛА Shahed-136 в городе Запорожье разрушений подверглись объекты инфраструктуры. Возникли пожары, которые были вовремя локализованы нашими спасателями", – говорится в сообщении.

По словам Старуха, жертв вследствие этой атаки нет.

"Утром оккупант выпустил 10 ракет по областному центру. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры подверглись разрушениям. Информация о пострадавших уточняется", – добавил он.