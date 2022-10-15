Оккупанты атаковали Запорожье четырьмя дронами-камикадзе и 10 ракетами С-300 – глава ОВА

"Ночью четыре авиаудара дронами, к утру еще 10 ракет С-300. Враг продолжает системный террор нашей области. В результате атаки БПЛА Shahed-136 в городе Запорожье разрушений подверглись объекты инфраструктуры. Возникли пожары, которые были вовремя локализованы нашими спасателями", – говорится в сообщении.
По словам Старуха, жертв вследствие этой атаки нет.
"Утром оккупант выпустил 10 ракет по областному центру. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры подверглись разрушениям. Информация о пострадавших уточняется", – добавил он.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.