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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожье увеличилось количество погибших от удара по многоэтажному дому 9 октября

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В Запорожье продолжают ликвидировать последствия удара россиян
В Запорожье продолжают ликвидировать последствия удара россиян
Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram

Увеличилось количество жертв вражеского удара по многоэтажке в Запорожье, который произошел 9 октября. Из-под завалов деблокировали еще двух человек, сообщил 14 октября секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.

На данный момент известно о 13 погибших. Поисковые работы продолжаются. Работают 60 человек, 10 единиц техники ГСЧС, две единицы техники "Элуаш" и три единицы комбината "Запорожсталь", рассказал Куртев.

Также он сообщил, что продолжаются работы в частном секторе, также пострадавшем от атаки 9 октября. Там восстанавливают поврежденные дома и вывозят строительный мусор. Работают сотрудники городской аварийно-спасательной службы и волонтеры. Задействованы три единицы техники "Элуаш" и одна единица техники комбината "Запорожсталь".

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

В ночь на 9 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью с применением тактической авиации. В областном центре частично разрушен многоэтажный жилой дом, частные дома и объекты инфраструктуры. 

Теги: Запорожье, Запорожская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, Анатолий Куртев
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