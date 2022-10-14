В Запорожье увеличилось количество погибших от удара по многоэтажному дому 9 октября

На данный момент известно о 13 погибших. Поисковые работы продолжаются. Работают 60 человек, 10 единиц техники ГСЧС, две единицы техники "Элуаш" и три единицы комбината "Запорожсталь", рассказал Куртев.

Также он сообщил, что продолжаются работы в частном секторе, также пострадавшем от атаки 9 октября. Там восстанавливают поврежденные дома и вывозят строительный мусор. Работают сотрудники городской аварийно-спасательной службы и волонтеры. Задействованы три единицы техники "Элуаш" и одна единица техники комбината "Запорожсталь".