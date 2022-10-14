Российские войска атаковали ракетами Запорожье – ОВА

По его словам, враг обстрелял город тремя ракетами С300.
"Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары, там уже работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал Старух.
Глава ОВА предупредил, что сегодня возможны новые ракетные атаки РФ.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.