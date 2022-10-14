Российские войска атаковали ракетами Запорожье – ОВА

По предварительной информации, на месте попадания пострадавших нет Фото: Олександр Старух / Telegram

По его словам, враг обстрелял город тремя ракетами С300.

"Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары, там уже работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал Старух.

Глава ОВА предупредил, что сегодня возможны новые ракетные атаки РФ.