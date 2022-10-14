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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска атаковали ракетами Запорожье – ОВА

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По предварительной информации, на месте попадания пострадавших нет
По предварительной информации, на месте попадания пострадавших нет
Фото: Олександр Старух / Telegram

Утром 14 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, враг обстрелял город тремя ракетами С300.

"Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары, там уже работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал Старух.

Глава ОВА предупредил, что сегодня возможны новые ракетные атаки РФ.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Теги: Запорожье, Запорожская область, война России против Украины, ракеты, С-300, Александр Старух
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