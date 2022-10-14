Жертв ракетного удара оккупантов по многоэтажке в Запорожье 9 октября уже 15, есть пропавшие без вести – ГСЧС

"Продолжаются аварийно-спасательные работы на месте разрушения секции подъезда. [...] В результате ракетного террора по гражданскому объекту города 15 человек погибли, 11 человек спасены и еще шестеро сейчас считаются без вести пропавшими", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что разобрано уже около 200 тонн остатков строительных конструкций.

Ранее было известно о 13 погибших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В ночь на 9 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью с применением тактической авиации. В областном центре частично разрушен многоэтажный жилой дом, частные дома и объекты инфраструктуры.