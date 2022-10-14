Жертв ракетного удара оккупантов по многоэтажке в Запорожье 9 октября уже 15, есть пропавшие без вести – ГСЧС

"Продолжаются аварийно-спасательные работы на месте разрушения секции подъезда. [...] В результате ракетного террора по гражданскому объекту города 15 человек погибли, 11 человек спасены и еще шестеро сейчас считаются без вести пропавшими", – говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что разобрано уже около 200 тонн остатков строительных конструкций.
Ранее было известно о 13 погибших.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ночь на 9 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью с применением тактической авиации. В областном центре частично разрушен многоэтажный жилой дом, частные дома и объекты инфраструктуры.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.