Как себя вести во время атаки беспилотниками-камикадзе. Инструкция от Минреинтеграции

Россияне перекрасили иранские дроны в свои цвета и назвали "Герань-2" Фото: wikipedia.org

В ведомстве напомнили, что двигатель дрона-камикадзе громкий. При приближении в воздухе слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы.

Услышав подобный звук, нужно стараться попасть в специально оборудованное укрытие. Минреинтеграции советует использовать подвалы, цокольные этажи домов, подземные паркинги, переходы или соблюдать правило "двух стен".

Также нельзя оставаться в транспорте: необходимо выйти и отбежать подальше от дороги. А там найти возможное укрытие.

В случае атаки старайтесь выбирать места для укрытия подальше от военных стратегических объектов и административных учреждений. Не прячьтесь в подъездах, под арками на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций.

Министерство советует сообщать на линию 102 любую информацию о БПЛА оккупантов, а в случае их падения – указывать местоположение.

Нельзя приближаться к месту падения сбитого дрона или трогать обломки.