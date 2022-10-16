Как себя вести во время атаки беспилотниками-камикадзе. Инструкция от Минреинтеграции

В ведомстве напомнили, что двигатель дрона-камикадзе громкий. При приближении в воздухе слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы.
Услышав подобный звук, нужно стараться попасть в специально оборудованное укрытие. Минреинтеграции советует использовать подвалы, цокольные этажи домов, подземные паркинги, переходы или соблюдать правило "двух стен".
Также нельзя оставаться в транспорте: необходимо выйти и отбежать подальше от дороги. А там найти возможное укрытие.
В случае атаки старайтесь выбирать места для укрытия подальше от военных стратегических объектов и административных учреждений. Не прячьтесь в подъездах, под арками на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций.
Министерство советует сообщать на линию 102 любую информацию о БПЛА оккупантов, а в случае их падения – указывать местоположение.
Нельзя приближаться к месту падения сбитого дрона или трогать обломки.
В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136, которые они перекрасили в свои цвета и назвали "Герань-2", в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области. Также беспилотники были применены во время массированной атаки на Украину 10-го и 11 октября.
Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
По данным Генштаба ВСУ на 6 октября, Россия применила в Украине 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были уничтожены.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.