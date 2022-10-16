ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Как себя вести во время атаки беспилотниками-камикадзе. Инструкция от Минреинтеграции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне перекрасили иранские дроны в свои цвета и назвали "Герань-2"
Россияне перекрасили иранские дроны в свои цвета и назвали "Герань-2"
Фото: wikipedia.org

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий 16 октября выпустило инструкцию, как нужно себя вести в случае атаки дронами-камикадзе, которые Россия сейчас активно использует в Украине.

В ведомстве напомнили, что двигатель дрона-камикадзе громкий. При приближении в воздухе слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы.

Услышав подобный звук, нужно стараться попасть в специально оборудованное укрытие. Минреинтеграции советует использовать подвалы, цокольные этажи домов, подземные паркинги, переходы или соблюдать правило "двух стен".

Также нельзя оставаться в транспорте: необходимо выйти и отбежать подальше от дороги. А там найти возможное укрытие.

В случае атаки старайтесь выбирать места для укрытия подальше от военных стратегических объектов и административных учреждений. Не прячьтесь в подъездах, под арками на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций.

Министерство советует сообщать на линию 102 любую информацию о БПЛА оккупантов, а в случае их падения – указывать местоположение.

Нельзя приближаться к месту падения сбитого дрона или трогать обломки.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136, которые они перекрасили в свои цвета и назвали "Герань-2", в основном на юге и востоке – в ОдесскойНиколаевскойХарьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области. Также беспилотники были применены во время массированной атаки на Украину 10-го и 11 октября.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ на 6 октября, Россия применила в Украине 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были уничтожены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, беспилотники, война России против Украины, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Швец о своей коллекции фарфора: Я езжу на машине 2010 года. Она меня вполне устраивает. В каждом из залов музея фарфора до 12 новых машин
  Швец о своей коллекции фарфора: Я езжу на машине 2010 года. Она меня вполне устраивает. В каждом из залов музея фарфора до 12 новых машин G
Дмитрий ГОРДОН
"Первая моя песня после ада на свободной земле". Парамедик Пташка исполнила перед футбольным матчем во Львове украинский гимн
"Первая моя песня после ада на свободной земле". Парамедик Пташка исполнила перед футбольным матчем во Львове украинский гимн
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные
"Это очень важно для выполнения боевой задачи и предотвращения потерь". Защищающий Украину хореограф Дикусар попросил украинцев о помощи
"Это очень важно для выполнения боевой задачи и предотвращения потерь". Защищающий Украину хореограф Дикусар попросил украинцев о помощи
  "Человек в маске, творящий зло вселенского масштаба". Главред "Фактов" Швец показал фарфоровую статуэтку в своей коллекции, похожую на Путина
  "Человек в маске, творящий зло вселенского масштаба". Главред "Фактов" Швец показал фарфоровую статуэтку в своей коллекции, похожую на Путина G
Дмитрий ГОРДОН
В Киеве состоится презентация книги Дония об украинской мечте, написанной им в соавторстве с Вышебабой, Глузманом, Дерешем
В Киеве состоится презентация книги Дония об украинской мечте, написанной им в соавторстве с Вышебабой, Глузманом, Дерешем
Жена Чарльза III снялась в окружении медведей Паддингтон. Их оставили поклонники Елизаветы II после ее смерти, а теперь передадут детям
Жена Чарльза III снялась в окружении медведей Паддингтон. Их оставили поклонники Елизаветы II после ее смерти, а теперь передадут детям
Джекман показал подарок от своего украинского друга – семилетнего мальчика Кости, который из-за войны уехал за границу
Джекман показал подарок от своего украинского друга – семилетнего мальчика Кости, который из-за войны уехал за границу
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото
"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн
"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн
Свитолина и Монфис впервые стали родителями
Свитолина и Монфис впервые стали родителями
Бедняков шутливо поздравил жену с днем рождения подборкой неудачных фото
Бедняков шутливо поздравил жену с днем рождения подборкой неудачных фото
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом (55427)
2
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане (40629)
3
"Там была девочка, ей нужны новые ноги". Честейн рассказала, как во время войны решилась на приезд в Украину и о чем говорила с Зеленским (27773)
4
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница (23400)
5
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды (22769)
6
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (18542)
7
"Пушкин, х...й старушкин". Орлуша обратился к противникам сноса памятников Пушкину в Украине (17385)
8
Свитолина и Монфис впервые стали родителями (16964)
 
 
 
 