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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты атаковали Киев, прозвучало два взрыва

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Киев атаковали дронами-камикадзе
Киев атаковали дронами-камикадзе
Фото: depositphotos.com

В Шевченковском районе Киева утром прозвучало два взрыва, передает корреспондент издания "ГОРДОН". О взрывах также написал мэр столицы Виталий Кличко.

Два взрыва один за другим прозвучали примерно в 7.00. По словам Кличко, они случились в центре города, на место выехали все необходимые службы.

Он попросил киевлян оставаться в укрытиях.

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что атака на Киев была совершена при помощи дронов-камикадзе. Их слышал и корреспондент издания "ГОРДОН".

В результате атаки по Киеву начался пожар в нежилом помещении, сообщил Кличко. Несколько жилых домов получили повреждения, информация о раненых уточняется.

Контекст:

Предыдущая атака оккупантов по столице Украины произошла 10 октября. Под удар, в частности, попал перекресток улицы Владимирской и бульвара Шевченко.

Повреждения получили корпус Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, Дом учителя, детская площадка в парке Шевченко, музей Ханенко. Также оккупанты атаковали пешеходный мост между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой. Всего пострадали около 70 объектов столицы, включая и объекты энергоинфраструктуры. 

По словам Кличко, в результате атаки в столице погибли пять человек, 51 был ранен.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, взрыв, война, беспилотники, война России против Украины, Андрей Ермак
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