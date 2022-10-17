Российские оккупанты атаковали Киев, прозвучало два взрыва

Два взрыва один за другим прозвучали примерно в 7.00. По словам Кличко, они случились в центре города, на место выехали все необходимые службы.

Он попросил киевлян оставаться в укрытиях.

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что атака на Киев была совершена при помощи дронов-камикадзе. Их слышал и корреспондент издания "ГОРДОН".

В результате атаки по Киеву начался пожар в нежилом помещении, сообщил Кличко. Несколько жилых домов получили повреждения, информация о раненых уточняется.