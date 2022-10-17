Российские оккупанты атаковали Киев, прозвучало два взрыва

Два взрыва один за другим прозвучали примерно в 7.00. По словам Кличко, они случились в центре города, на место выехали все необходимые службы.
Он попросил киевлян оставаться в укрытиях.
Глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что атака на Киев была совершена при помощи дронов-камикадзе. Их слышал и корреспондент издания "ГОРДОН".
В результате атаки по Киеву начался пожар в нежилом помещении, сообщил Кличко. Несколько жилых домов получили повреждения, информация о раненых уточняется.
Предыдущая атака оккупантов по столице Украины произошла 10 октября. Под удар, в частности, попал перекресток улицы Владимирской и бульвара Шевченко.
Повреждения получили корпус Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, Дом учителя, детская площадка в парке Шевченко, музей Ханенко. Также оккупанты атаковали пешеходный мост между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой. Всего пострадали около 70 объектов столицы, включая и объекты энергоинфраструктуры.
По словам Кличко, в результате атаки в столице погибли пять человек, 51 был ранен.