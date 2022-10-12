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КИЕВ

В Киеве спасатели будут срезать замки с закрытых убежищ – КГГА

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Все укрытия должны быть доступны для граждан во время воздушной тревоги
Все укрытия должны быть доступны для граждан во время воздушной тревоги
Фото: depositphotos.com

В Киеве спасатели будут срезать замки с укрытий, если те будут закрыты во время воздушной тревоги. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

В КГГА напомнили, что балансодержатели должны круглосуточно обеспечивать доступ населения к укрытиям гражданской защиты во время сигналов о воздушной угрозе.

"Если же убежища будут оставаться закрытыми во время тревоги, спасатели вместе с полицией будут срезать замки, чтобы предоставить доступ жителям в защитные сооружения", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что, если дверь, указанная на карте укрытий, закрыта во время воздушной тревоги, жители могут позвонить спасателям или в полицию по номерам "101" или "102". Тогда замки на дверях срежут, чтобы пустить людей.

https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua/posts/pfbid02DP5xUyGoNhFTMz5ZMVj3NV91ypZdqZohM7kjqchQHmqEQSD2X8s6zonTPuMaEgnvl

Контекст:

Предупреждения о воздушной тревоге и об отбое тревоги в столице публикуются в Telegram-канале КГГА и в приложении "Киев Цифровой".

Во время тревоги необходимо спуститься в убежище – ближайшее можно найти по интерактивной карте. Если такого нет рядом, можно воспользоваться правилом двух стен – найти в доме такое место, которое отделяет человека от улицы минимум двумя стенами (например, коридор).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, ГСЧС, война, полиция, бомбоубежище, спасатели, война России против Украины, воздушная тревога
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