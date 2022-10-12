В Киеве спасатели будут срезать замки с закрытых убежищ – КГГА

В КГГА напомнили, что балансодержатели должны круглосуточно обеспечивать доступ населения к укрытиям гражданской защиты во время сигналов о воздушной угрозе.
"Если же убежища будут оставаться закрытыми во время тревоги, спасатели вместе с полицией будут срезать замки, чтобы предоставить доступ жителям в защитные сооружения", – говорится в сообщении.
В КГГА добавили, что, если дверь, указанная на карте укрытий, закрыта во время воздушной тревоги, жители могут позвонить спасателям или в полицию по номерам "101" или "102". Тогда замки на дверях срежут, чтобы пустить людей.
Предупреждения о воздушной тревоге и об отбое тревоги в столице публикуются в Telegram-канале КГГА и в приложении "Киев Цифровой".
Во время тревоги необходимо спуститься в убежище – ближайшее можно найти по интерактивной карте. Если такого нет рядом, можно воспользоваться правилом двух стен – найти в доме такое место, которое отделяет человека от улицы минимум двумя стенами (например, коридор).