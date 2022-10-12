В Киеве спасатели будут срезать замки с закрытых убежищ – КГГА

Все укрытия должны быть доступны для граждан во время воздушной тревоги Фото: depositphotos.com

В КГГА напомнили, что балансодержатели должны круглосуточно обеспечивать доступ населения к укрытиям гражданской защиты во время сигналов о воздушной угрозе.

"Если же убежища будут оставаться закрытыми во время тревоги, спасатели вместе с полицией будут срезать замки, чтобы предоставить доступ жителям в защитные сооружения", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что, если дверь, указанная на карте укрытий, закрыта во время воздушной тревоги, жители могут позвонить спасателям или в полицию по номерам "101" или "102". Тогда замки на дверях срежут, чтобы пустить людей.