Из-за атак российских оккупантов все учебные заведения Киева перешли на дистанционный режим

Причиной этому стали удары по Киеву, которые с утра наносят российские оккупанты.

"Все столичные учебные заведения перешли на дистанционный режим, поскольку воздушная тревога была объявлена до начала учебного процесса", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)