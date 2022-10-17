Из-за атак российских оккупантов все учебные заведения Киева перешли на дистанционный режим

Причиной этому стали удары по Киеву, которые с утра наносят российские оккупанты.
"Все столичные учебные заведения перешли на дистанционный режим, поскольку воздушная тревога была объявлена до начала учебного процесса", – говорится в сообщении.
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Утром 17 октября российские оккупанты совершили атаку по Киеву дронами-камикадзе. Около 7.00 были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Мэр Киева Виталий Кличко говорил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов.
Спустя полтора часа в Киеве была зафиксирована вторая волна взрывов.