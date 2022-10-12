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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ударили по Авдеевке. Семь человек погибли, восемь ранены – глава ОВА

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Оккупанты нанесли удар по центральному рынку
Оккупанты нанесли удар по центральному рынку
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Утром 12 октября российские войска обстреляли Авдеевку Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.

Погибли минимум семь человек, восемь получили ранения.

"Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось немало людей. У таких обстрелов нет никакой военной логики – только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом суть россиян. Не способные противостоять украинской армии, они "воюют" с безоружными гражданскими", – написал глава ОВА.

Он призвал жителей региона эвакуироваться.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02UaJWLJEGPfrPq38pKTQXks5wSYM799c3S1anKtRM6UsibWcWj1WQnPLrs1BwBP2el

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 979 мирных жителей, еще 2377 человек получили ранения. При этом пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Авдеевка, война России против Украины, Павел Кириленко
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