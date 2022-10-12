Россияне ударили по Авдеевке. Семь человек погибли, восемь ранены – глава ОВА

Погибли минимум семь человек, восемь получили ранения.

"Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось немало людей. У таких обстрелов нет никакой военной логики – только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом суть россиян. Не способные противостоять украинской армии, они "воюют" с безоружными гражданскими", – написал глава ОВА.

Он призвал жителей региона эвакуироваться.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 979 мирных жителей, еще 2377 человек получили ранения. При этом пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.