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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупант из Бурятии украл в Украине камеру, но не разобрался с настройками. Теперь собственник смотрит видео из его дома

 
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Камеру оккупант украл из дома в Лимане
Камеру оккупант украл из дома в Лимане
Скриншот: yan_gordienko / Instagram

Российский оккупанты родом из Бурятии во время нахождения в Лимане Донецкой области украл у местного жителя уличную камеру и установил у себя дома. Теперь собственник камеры может видеть все, что она снимает. Об этом в Instagram Stories рассказал украинский блогер Ян Гордиенко.

По его словам, россиянин обокрал дом его друзей из Лимана. 11 октября украденная камера появилась онлайн и собственник увидел, что она снимает дом жителя Бурятии.

Гордиенко уточнил, что судя по тому, что его друг может получать видео, оккупант не настраивал камеру под себя. 

"Это значит, что они ее не настраивали и функцию она никакую не выполняет. То есть они просто поставили камеру в своей квартире для вида", – говорит он.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов.

4 октября над Лиманом официально подняли флаг Украины. По словам главы областной военной администрации Павла Кириленко, оккупанты оставляют по себе руины и возвращаться в освобожденные населенные пункты еще рано

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Лиман, Бурятия, война России против Украины, российские оккупанты
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