Оккупант из Бурятии украл в Украине камеру, но не разобрался с настройками. Теперь собственник смотрит видео из его дома

По его словам, россиянин обокрал дом его друзей из Лимана. 11 октября украденная камера появилась онлайн и собственник увидел, что она снимает дом жителя Бурятии.
Гордиенко уточнил, что судя по тому, что его друг может получать видео, оккупант не настраивал камеру под себя.
"Это значит, что они ее не настраивали и функцию она никакую не выполняет. То есть они просто поставили камеру в своей квартире для вида", – говорит он.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.
2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов.
4 октября над Лиманом официально подняли флаг Украины. По словам главы областной военной администрации Павла Кириленко, оккупанты оставляют по себе руины и возвращаться в освобожденные населенные пункты еще рано