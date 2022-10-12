Оккупант из Бурятии украл в Украине камеру, но не разобрался с настройками. Теперь собственник смотрит видео из его дома

По его словам, россиянин обокрал дом его друзей из Лимана. 11 октября украденная камера появилась онлайн и собственник увидел, что она снимает дом жителя Бурятии.

Гордиенко уточнил, что судя по тому, что его друг может получать видео, оккупант не настраивал камеру под себя.

"Это значит, что они ее не настраивали и функцию она никакую не выполняет. То есть они просто поставили камеру в своей квартире для вида", – говорит он.

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Скриншот: yan_gordienko / Instagram Скриншот: yan_gordienko / Instagram Скриншот: yan_gordienko / Instagram Скриншот: yan_gordienko / Instagram Скриншот: yan_gordienko / Instagram Скриншот: yan_gordienko / Instagram