"На х...й мы сюда полезли?" Оккупант пожаловался на плохие условия в Украине – перехват ГУР

"Вот б..., ...бучая погода, ...бучая страна, ...бучее говно. На х...й мы сюда полезли? На х...й эта страна у...бищная нужна? В карманах – земля, в трусах – земля, бл..., весь в грязи, как чмо, от консервов уже тошнит, на х...й. Я надеюсь раньше съ...баться отсюда – может, оно закончится. Сегодня что-то говорили, наши фамилии зачем-то собирали. Мы шли когда сюда заступать, где я сейчас стою, здесь же рация есть, и по рации пацаны говорили, что собирали списки – и, походу, только ракетчиков", – сказал он.

Оккупант надеется, что их соберут и увезут из Украины. Он жалуется, что командованию все равно, где находятся бойцы и что с ними.

"То, что у меня командование наше конченое и нашей дивизии ублюдской, их не ...бет, где я есть. Даже не интересуются, им вообьще пох...ю. Ты, если что, запоминай — прямо со мной рядом деревня Шипилова (Шипиловка, Луганская область. – ГУР МО). Как-то так она написана. Просто запомни, где, если что, меня искать", – говорит он.

В свою очередь жена ему сообщает, что в РФ мобилизуют в том числе и тех, у кого есть трое детей.