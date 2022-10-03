ВСУ сбили российский Су-25 в Херсонской области

"3 октября, в полдень, в Бериславском районе Херсонской области, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.