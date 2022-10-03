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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Освобожденные из плена американцы рассказали, как их избивали и пытали россияне

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Российские военные издевались над пленными
Российские военные издевались над пленными
Фото: pixabay.com

Освобожденные из российского плена американские добровольцы Алекс Дрюке и Энди Хьюн рассказали о пытках и издевательствах оккупантов. Об этом написало 1 октября издание The Washington Post.

Американцы познакомились уже в Украине. Они присоединились к Международному легиону территориальной обороны Украины, состоящему из сотен иностранцев.

9 июня американцы вместе со своим подразделением выехали из Харькова на север. Они должны были следить с БПЛА за российскими военными. Подразделение наткнулось на вражескую засаду, часть подразделения сумела вернуться, но Дрюке и Хьюна  взяли в плен. У них отобрали оружие и снаряжение и связали их. Сначала их вывезли на территорию России.

По словам Дрюке, после пересечения российской границы несколько дней они сидели с завязанными глазами. С них лишь время от времени снимали повязки. За это время они обнаружили, что находятся в лагере из палаток, в каждой из которых разместили по шесть-семь военнопленных. Территорию окружали изгородь и колючая проволока.

В плену американцев допрашивали, подвергали психологическому и физическому насилию, давали недостаточно еды и питьевой воды.

Допросы Дрюке назвал "ужасными". По его словам, россияне сомневались, что они были рядовыми военными. По воспоминаниям американцев, их неоднократно спрашивали, не работают ли они в ЦРУ. Они приказывали встать на руки и колени и стоять так, пока ноги не затекали. Если они шевелились, их били.

Через четыре дня пленных перевезли на оккупированную территорию Украины, в Донецкую область. Там пытки стали еще хуже, рассказали американцы. Их держали в тесных холодных камерах, выложенных кафельной плиткой, в подвале. В день они получали буханку хлеба и воду, которая часто была грязной. Хьюн также рассказал, что слышал крики людей, которых допрашивали. Американских пленных также часто избивали. По их словам, британец ПоЛ Юри также подвергался там избиениям и в итоге умер.

Еще через четыре недели американцев с другими заключенными перевели в другое место. Там жестоких избиений не было, однако условия были ужасны, рассказали они. В частности, их сильно кусали клопы – у Хьюна руки и спина оставались сильно поврежденными от укусов даже через неделю после освобождения.

Они потеряли примерно по 13 кг веса за время плена, а на их запястьях до сих пор остались фиолетовые рубцы там, где они были связаны.

По словам бывших пленных, у обоих онемели руки, что, возможно, свидетельствует о повреждении нервов. Дрюке считает, что он мог сломать четыре ребра. Хьюн борется с кратковременной утратой памяти и говорит, что его разум "ухудшился" в плену.

Дрюке и Хьюн были освобождены в рамках обмена пленными 21 сентября, когда освободили, в частности, защитников "Азовстали". Освобождению иностранцев способствовала Саудовская Аравия.

Контекст:

О плене американцев Дрюке и Хьюна стало известно 16 июня. По данным The Telegraph, они служили добровольцами в одном из регулярных подразделений украинской армии. Считается, что они стали первыми американскими военнослужащими, оказавшимися в плену у россиян.

21 сентября стало известно об освобождении 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины, из российского плена. Их имена сперва не назывались, но было известно, что среди освобожденных есть граждане пяти стран – США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. Самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии.

Теги: США, пытки, плен, пленные, война России против Украины, обмен пленными, российские оккупанты, россияне
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