Спикер российской Госдумы заявил, что обменянных азовцев нужно экстрадировать обратно в РФ

По его словам, если человек был членом организации, которая в РФ признана "террористической", он должен быть привлечен к ответственности. По мнению Володина, это не зависит от страны пребывания, даже если этих людей отдали в ходе обмена пленными.

"Вызволили [российских] солдат – молодцы, пришлось обменять их на азовцев – значит, этот азовец должен быть экстрадирован уже с территории другого государства, чтобы он все равно ответил перед законом", – заявил Володин.