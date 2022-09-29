Спикер российской Госдумы заявил, что обменянных азовцев нужно экстрадировать обратно в РФ

По его словам, если человек был членом организации, которая в РФ признана "террористической", он должен быть привлечен к ответственности. По мнению Володина, это не зависит от страны пребывания, даже если этих людей отдали в ходе обмена пленными.
"Вызволили [российских] солдат – молодцы, пришлось обменять их на азовцев – значит, этот азовец должен быть экстрадирован уже с территории другого государства, чтобы он все равно ответил перед законом", – заявил Володин.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, в том числе 10 иностранцев. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.
Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменяны в Анкаре. Согласно договоренностям, они останутся в Турции до конца войны и будут там находиться под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана.