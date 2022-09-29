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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спикер российской Госдумы заявил, что обменянных азовцев нужно экстрадировать обратно в РФ

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В России хотят, чтобы им вернули обменянных украинских пленных
В России хотят, чтобы им вернули обменянных украинских пленных
Фото: EPA

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что украинские военные должны отвечать за свои "преступления" перед законом России вне зависимости от того, в какой стране они находятся. Об этом сообщает ТАСС 29 сентября.

По его словам, если человек был членом организации, которая в РФ признана "террористической", он должен быть привлечен к ответственности. По мнению Володина, это не зависит от страны пребывания, даже если этих людей отдали в ходе обмена пленными.

"Вызволили [российских] солдат – молодцы, пришлось обменять их на азовцев – значит, этот азовец должен быть экстрадирован уже с территории другого государства, чтобы он все равно ответил перед законом", – заявил Володин.

Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, в том числе 10 иностранцев. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. 

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.

Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменяны в Анкаре. Согласно договоренностям, они останутся в Турции до конца войны и будут там находиться под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана.

Теги: Россия, полк Азов, пленные, война России против Украины, обмен пленными, Вячеслав Володин
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