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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Тут стыд и срам происходит". Оккупант в разговоре с родней пожаловался на плохое обеспечение армии РФ

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Оккупант призвал мать не доверять российской пропаганде, ведь действительно ситуация на фронте другая
Оккупант призвал мать не доверять российской пропаганде, ведь действительно ситуация на фронте другая
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты рассказывают родным о том, что их положение на фронде куда хуже, чем пытаются представить пропагандисты. Соответствующий перехват опубликовало в Telegram Главное управление разведки Минобороны.

На записи военный из 138-го отдельного мотострелкового дивизиона 6-й армии России разговаривает с матерью.

Оккупант призвал мать не доверять российской пропаганде, ведь действительно ситуация на фронте другая. Солдат жалуется, что у них не хватает боеприпасов, а вооружение старое и почти недееспособное.

"Все, что показывают, – полный бред. Полный. Это все вы...боны. Ты бы видела. Мы когда сопровождали колонну техники – это п...здец. Это 50-х, 60-х годов. И все поштучно. Там три танка, пять БМП там, "мотолыг". Ничего на х...й нет, у нас все старое. Я тебе больше скажу: мы еще про...бываем технику... Я каждый раз поражаюсь, что показывают по телевизору, параша это все. Тут стыд и срам происходит", – сказал он.

В частности, военный пожаловался на четыре ржавых танка, которые "непонятно как едут вообще". Однако мать не слишком верит словам своего сына, ведь телевидение показывает, что есть и "хорошая техника".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, разведка, армия РФ, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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