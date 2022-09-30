Медицинское обеспечение российских войск в Украине ухудшается. Это ведет к падению духа и к неготовности наступать – британская разведка

В минобороны Великобритании напоминают, что некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано закупать собственные запасы первой помощи для боевых действий, с советом, что женские гигиенические средства являются "экономически эффективным решением.
Отмечается, что медицинская подготовка и понимание принципов первой помощи среди российских военных, скорее всего, недостаточные.
2/5— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 30, 2022
Medical training and first-aid awareness is likely poor.
"Некоторые российские войска получили свои собственные современные боевые торкиты западного образца, но прикрепили их к своему снаряжению с помощью кабельных стяжек, а не с помощью предоставленной липучки - вероятно, потому, что такого снаряжения мало и его можно украсть", – говорится в сводке.
3/5— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 30, 2022
Some Russia troops have obtained their own modern, Western-style combat torniquets but have stowed them on their equipment using cable-ties, rather than with the Velcro provided - probably because such equipment is scarce and liable to be pilfered.
Такой подход почти наверняка затруднит или сделает невозможным своевременное наложение жгута в случае катастрофического кровотечения на поле боя, отмечают британские военные.
"Неуверенность российских военнослужащих в достаточном медицинском обеспечении почти наверняка способствует снижению морального духа и нежеланию проводить наступательные операции во многих подразделениях на Украине", – подводят итог в британской разведке.
5/5— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 30, 2022
Russian troops’ lack of confidence in sufficient medical provision is almost certainly contributing to a declining state of morale and a lack of willingness to undertake offensive operations in many units in Ukraine.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что по их данным, в России с 21 сентября мобилизовали уже 100 тыс. человек.
В отдаленных населенных пунктах РФ мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, без боевого опыта и опыта прохождения военной службы, сообщал Генштаб ВСУ. Российские СМИ писали, что мобилизуют даже людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.