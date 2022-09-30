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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Медицинское обеспечение российских войск в Украине ухудшается. Это ведет к падению духа и к неготовности наступать – британская разведка

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Российская армия не смогла организовать обеспечение мобилизованных
Российская армия не смогла организовать обеспечение мобилизованных
Фото: EPA

Медицинская подготовка и осведомленность о принципах первой помощи среди российских оккупантов, скорее всего, недостаточные. Об этом 30 сентября в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В минобороны Великобритании напоминают, что некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано закупать собственные запасы первой помощи для боевых действий, с советом, что женские гигиенические средства являются "экономически эффективным решением.

Отмечается, что медицинская подготовка и понимание принципов первой помощи среди российских военных, скорее всего, недостаточные.

"Некоторые российские войска получили свои собственные современные боевые торкиты западного образца, но прикрепили их к своему снаряжению с помощью кабельных стяжек, а не с помощью предоставленной липучки - вероятно, потому, что такого снаряжения мало и его можно украсть", – говорится в сводке.

Такой подход почти наверняка затруднит или сделает невозможным своевременное наложение жгута в случае катастрофического кровотечения на поле боя, отмечают британские военные.

"Неуверенность российских военнослужащих в достаточном медицинском обеспечении почти наверняка способствует снижению морального духа и нежеланию проводить наступательные операции во многих подразделениях на Украине", – подводят итог в британской разведке.

Контекст:

 

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что по их данным, в России с 21 сентября мобилизовали уже 100 тыс. человек.

В отдаленных населенных пунктах РФ мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, без боевого опыта и опыта прохождения военной службы, сообщал Генштаб ВСУ. Российские СМИ писали, что мобилизуют даже людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

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