Медицинское обеспечение российских войск в Украине ухудшается. Это ведет к падению духа и к неготовности наступать – британская разведка

В минобороны Великобритании напоминают, что некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано закупать собственные запасы первой помощи для боевых действий, с советом, что женские гигиенические средства являются "экономически эффективным решением.

Отмечается, что медицинская подготовка и понимание принципов первой помощи среди российских военных, скорее всего, недостаточные.

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Medical training and first-aid awareness is likely poor. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 30, 2022

"Некоторые российские войска получили свои собственные современные боевые торкиты западного образца, но прикрепили их к своему снаряжению с помощью кабельных стяжек, а не с помощью предоставленной липучки - вероятно, потому, что такого снаряжения мало и его можно украсть", – говорится в сводке.

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Some Russia troops have obtained their own modern, Western-style combat torniquets but have stowed them on their equipment using cable-ties, rather than with the Velcro provided - probably because such equipment is scarce and liable to be pilfered. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 30, 2022

Такой подход почти наверняка затруднит или сделает невозможным своевременное наложение жгута в случае катастрофического кровотечения на поле боя, отмечают британские военные.

"Неуверенность российских военнослужащих в достаточном медицинском обеспечении почти наверняка способствует снижению морального духа и нежеланию проводить наступательные операции во многих подразделениях на Украине", – подводят итог в британской разведке.