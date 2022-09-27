Оккупанты перестали выпускать из Энергодара жителей – разведка

В оккупированном Энергодаре местных жителей не выпускают из города Фото: ЕРА

Отмечается, что особый контроль применен к работникам оперативных смен Запорожской атомной электростанции.

"В настоящее время улицы города и окрестных населенных пунктов практически пустые. Местное население сидит по домам, стараясь не выходить без крайней нужды. На улицах присутствуют патрули военных РФ с анкетами для голосования на так называемом референдуме. На всех встречных наводят оружие, выдают "бюллетени для голосования" и указывают, где именно нужно поставить галочку. Зафиксированы редкие случаи принуждения голосовать за давно умерших родственников", – говорится в сообщении.

По информации ГУР, всем, кто проголосовал против присоединения к России, угрожают "мобилизацией".