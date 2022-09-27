Оккупанты перестали выпускать из Энергодара жителей – разведка

Отмечается, что особый контроль применен к работникам оперативных смен Запорожской атомной электростанции.
"В настоящее время улицы города и окрестных населенных пунктов практически пустые. Местное население сидит по домам, стараясь не выходить без крайней нужды. На улицах присутствуют патрули военных РФ с анкетами для голосования на так называемом референдуме. На всех встречных наводят оружие, выдают "бюллетени для голосования" и указывают, где именно нужно поставить галочку. Зафиксированы редкие случаи принуждения голосовать за давно умерших родственников", – говорится в сообщении.
По информации ГУР, всем, кто проголосовал против присоединения к России, угрожают "мобилизацией".
Энергодар и Запорожская АЭС в начале марта оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.
8 сентября мэр города Дмитрий Орлов сообщал, что российские оккупанты передумали проводить псевдореферендум в сентябре и перенесли его на ноябрь.